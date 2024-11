Inter, ufficiale il rinnovo di Dumfries: il comunicato del club

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese ha prolungato con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028.

Dopo alcuni mesi di trattativa si chiude con il lieto fine la questione legata al rinnovo di Denzel Dumfries. Il terzino destro classe 1996 e arrivato all’Inter nell’estate 2021 ha scelto di restare in nerazzurro per almeno le prossime tre stagioni, prolungando il contratto che era precedentemente in scadenza nel giugno 2025.

Inter, ufficiale il rinnovo di Dumfries: l’olandese firma fino al 2028 e prolunga con un triennale. “Felice di aver rinnovato, ora vinciamo ancora”

Una buona notizia per la squadra che blinda uno degli elementi più importanti della rosa, e anche per la società nerazzurra che evita l’ipotesi di poter perdere a zero il giocatore la prossima estate. Arrivato all’Inter nel 2021, Dumfries si è saputo ritagliare uno spazio sempre più rilevante coi nerazzurri grazie alle sue doti fisiche e al suo spirito di sacrificio e professionalità. In queste stagioni con la maglia interista, Dumfries ha totalizzato 147 presenze tra tutte le competizioni con 13 gol e 21 assist messi a referto. Per lui nel palmares 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Il comunicato

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l’esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028“.

Le parole di Denzel

“Ciao Inter Fans, sono felice di aver rinnovato il mio contratto. Continuamo così per vincere ancora altri trofei“.