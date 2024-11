Fiorentina-Inter, scelto l’arbitro del match

Dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Lipsia e che ha regalato seppur provvisoriamente la vetta europea ai nerazzurri, l’Inter si prepara al prossimo impegno contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 al Franchi e valido per la quattordicesima giornata di campionato.

L’Inter vola in Europa e con il successo per 1-0 ottenuto ieri contro il Lipsia ha fatto un balzo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. In attesa delle sfide di questa sera, la squadra di Inzaghi è attualmente in vetta alla classifica generale della Champions League con 13 punti in cinque giornate e con ancora 0 gol subiti. Il calendario fitto però prosegue e i nerazzurri devono già mettere il focus sulla delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina di domenica.

Fiorentina-Inter, ecco l’arbitro del big match del Franchi: partita affidata a Doveri. Al VAR c’è Mazzoleni

Una sfida ad altissima quota quella contro i Viola, con emtranbe le squadre a quota 28 punti e all’inseguimento del Napoli. Un vero e proprio scontro diretto di alta classifica che può valere molto da ambo le parti, con l’Inter che dovrà cercare di trovare la vittoria in un campo ostico e contro una squadra che viene da sette vittorie di fila in campionato. Il big match di domenica tra Fiorentina ed Inter è stato affidato alla direzione arbitrale di Daniele Doveri, alla quinta partita stagionale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. Al VAR sarà accompagnato dal collega Paolo Mazzoleni.

Gli arbitri della quattordicesima giornata

CAGLIARI – H. VERONA Venerdì 29/11 h.20.45

MARIANI

PALERMO – CIPRIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

COMO – MONZA Sabato 30/11 h.15.00

SACCHI

MASTRODONATO – VOTTA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

MILAN – EMPOLI Sabato 30/11 h.18.00

DIONISI

GARZELLI – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA

BOLOGNA – VENEZIA Sabato 30/11 h.20.45

MASSIMI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – GENOA h.12.30

AURELIANO

MOKHTAR – RICCI

IV: SCATENA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO

PARMA – LAZIO h.15.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

TORINO – NAPOLI h. 15.00

FABBRI

BRESMES – DEI GIUDICI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

FIORENTINA – INTER h. 18.00

DOVERI

COSTANZO – SCARPA M.

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: GHERSINI

ROMA – ATALANTA Lunedì 02/12 h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – CAPALDO

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA