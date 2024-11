L’Inter si gode Zielinski: così può insidiare Mkhitaryan

Zielinski è stato tra i migliori in campo in Inter-Lipsia, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di sicuro affidamento. Simone Inzaghi gli darà più spazio nel corso delle prossime partite?

Zielinski, grande prestazione in Champions: merita più spazio?

L’Inter vince per 1-0 contro il Lipsia e si prende momentaneamente la vetta della classifica di Champions. Simone Inzaghi schiera la sua squadra con il consueto 3-5-2 e in mezzo al campo, accanto a Barella e Calhanoglu, sceglie di schierare Zielinski.

Il polacco agisce da interno di centrocampo, ovvero nella sua posizione naturale e fin da subito dimostra tutte le sue qualità. Una prestazione di grande personalità in cui si prende molte responsabilità, con una qualità che avevamo potuto vedere nei migliori periodi con la maglia del Napoli.

Non solo, corre, si sacrifica per i compagni e cerca qualche giocata poco scontata. Insomma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ha risposto una volta per tutte sul campo a chi si chiedeva il perché l’Inter avesse deciso di portarlo a Milano la scorsa estate.

Simone Inzaghi cambia poco, il suo 11 titolare lo conosciamo ormai a menadito, però lui si candida a essere una rotazione di sicuro affidamento e chissà che non riesca a rubare un po’ di spazio a Mkhitaryan.

I numeri e le statistiche con l’Inter

Zielinski fino a qui è sceso in campo per 9 volte in campionato, ma solamente in 2 occasioni è partito dal primo minuto. Ha messo a segno 2 reti e in generale ha offerto buone prestazioni. In Champions League ha avuto più frequenza di utilizzo, come dimostrano le 5 presenze di cui 4 da titolare, per ora nessun gol.

Viste le prestazioni, questi numeri sono destinati ad aumentare, anche complici le tante partite in cui saranno impegnati i nerazzurri. In questo momento, sembra essere la riserva naturale di Mkhitaryan, ma sappiamo bene che può agire anche da play oppure partire come interno di destra, insomma, il suo essere poliedrico lo aiuterà.