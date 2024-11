Inter, Calhanoglu chiarisce sull’infortunio: “Nulla di grave, spero di esserci”

In questi ultimi giorni di sosta per le Nazionali, in casa Inter sta tenendo banco il “caso” Hakan Calhanoglu, con il centrocampista turco dei nerazzurri attualmente a disposizione della Turchia nonostante un infortunio rimediato nella partita giocata sabato contro il Galles in Nations League.

Una situazione da monitorare quella tra l’Inter, la Turchia e Hakan Calhanoglu. Il club nerazzurro è in ansia da sabato sera circa le condizioni del proprio giocatore, dopo che Calhanoglu è stato costretto ad uscire dal campo durante l’intervallo della partita Turchia-Galles dello scorso 16 novembre.

Inter, Calhanoglu “tranquillizza” sull’infortunio: “Ringrazio il club, ma ho preferito restare qui. Non ho nulla di grave, e spero di esserci col Verona”

Una brutta notizia per i nerazzurri, con Hakan Calhanoglu che ha avvertito un fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Durante questi giorni, l’Inter si è messa immediatamente in contatto con la federazione Turca, con l’obiettivo di richiamare in anticipo il giocatore e riportarlo a Milano per ulteriori esami.

Risposta negativa da parte della Turchia, che ha riferito all’Inter che l’infortunio occorso a Calhanoglu è di lieve entità e che il centrocampista non si stava allenando per la partita in programma domani sera contro Montenegro. Una situazione sicuramente particolare, con l’Inter che è rimasta in attesa di novità e di capire le reali condizioni del proprio calciatore in vista del rientro in campo in Serie A e previsto per sabato contro il Verona.

Calha interviene sul “caso” infortunio: “Domani non giocherò, si è presentato un vecchio problema ma non ho lesioni”

A provare a mettere un po’ di ordine nel caos degli ultimi giorni, ci ha pensato lo stesso Hakan Calhanoglu che intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della partita contro Montenegro ha parlato delle sue condizioni, dando parzialmente un sospiro di sollievo all’Inter.

“Ringrazio il presidente dell’Inter, Marotta, per la sua comprensione. Dopo la partita contro il Galles, ha chiamato immediatamente me e il mister. Ho preferito restare qui, ma purtroppo domani non potrò essere in campo. Il mio vecchio infortunio è tornato, ma non è niente di grave. Non ho lesioni. Spero di essere in campo per la partita contro il Verona“.