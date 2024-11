Inter, verso il Verona: un rientro importante per i nerazzurri

In attesa della fine della sosta per le Nazionali, l’Inter è al lavoro in vista della sfida contro il Verona e in programma sabato alle 15:00 al Bentegodi, e valida per la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono continuare il loro inseguimento alla vetta, con la formazione di Inzaghi a -1 dal primo posto.

Ancora pochi giorni e poi si riparte in un vero e proprio tour de force che vedrà un pieno di partite che durerà almeno fino all’inizio del 2025. L’Inter vuole farsi trovare pronta, e dopo aver fallito l’operazione sorpasso contro il Napoli nell’ultima partita prima della pausa, i nerazzurri vogliono subito ripartire al massimo nella non semplice trasferta veneta contro il Verona di Paolo Zanetti.

Inter, si riparte col Verona: nerazzurri al lavoro in attesa del rientro dei Nazionali. Si rivede Carlos Augusto

L’Inter è attualmente quarta in classifica (a pari punti con Atalanta, Fiorentina e Lazio) a 25 punti e ad un punto di distanza dal primo posto del Napoli. I nerazzurri come detto hanno mancato il sorpasso nello scontro diretto terminato 1-1, ma c’è voglia di provare a difendere il Tricolore e di mettere pressione alla formazione di Conte, impegnata domenica alle 18:00 nella sfida casalinga contro la Roma.

Per fare questo servono i 3 punti contro il Verona, una squadra con l’obiettivo salvezza ma che ha spesso messo in crisi le big nel campo di casa, come certifica l’ultima vittoria per 3-2 inflitta alla Roma. Dopo il weekend di riposo, oggi l’Inter è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Appiano Gentile ma senza la guida di Mister Simone Inzaghi, colpito da un attacco influenzale.

Inizia il lavoro per il Verona. Da domani i rientri dei convocati dalle Nazionali

Gruppo ovviamente a rango ridotto a causa delle molte assenze dei vari giocatori ancora impegnati con le Nazionali. Da segnalare il rientro e il totale recupero di Carlos Augusto, con il terzino sinistro brasiliano che si rivede dopo quasi un mese e dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nella sfida del 23 ottobre contro lo Young Boys in Champions League.

Domani come detto inizieranno i primi rientri dalle Nazionali, con ben sette giocatori che torneranno a disposizione e che saranno Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Davide Frattesi, Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Marko Arnautovic.