Inter, rebus regista col Verona: chi al posto di Calhanoglu?

I nerazzurri sono tornati al lavoro in vista della partita in programma sabato pomeriggio alle 15:00 contro il Verona, e valevole per la tredicesima giornata di campionato. Inter che potrebbe fare a meno di Hakan Calhanoglu contro gli scaligeri, dopo il problema occorso al centrocampista con la Turchia.

Dopo qualche giorno di riposo e in attesa della fine della sosta delle Nazionali, in data odierna l’Inter ha ripreso gli allenamenti per iniziare a preparare il prossimo match di campionato, e che verà frapporsi i nerazzurri contro il Verona. Obiettivo 3 punti per provare a prendersi momentaneamente la vetta della classifica, e in attesa poi della risposta del Napoli che giocherà domenica contro la Roma.

Inter, col Verona senza Calhanoglu. Il favorito è Asllani, ma Inzaghi potrebbe optare per scelte già viste: due centrocampisti in ballo

Una partita da non sbagliare per l’Inter, che in questa stagione e soprattutto in trasferta ha già lasciato troppi punti nelle partite contro le cosiddette piccole (vedasi i pareggi contro Genoa e Monza). In attesa di capire anche quale potranno essere le scelte di Simone Inzaghi, anche in vista dell’impegno in programma martedì 26 novembre in Champions League contro il Lipsia, in casa nerazzurra è quasi sicura l’assenza al Bentegodi di Hakan Calhanoglu.

Il problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra subito contro la Turchia è il caso di questa sosta per l’Inter, con Calhanoglu che proprio oggi ci ha tenuto a tranquillizzare l’ambiente nerazzurro per quanto riguarda le sue condizioni, confermando che non si tratti di nulla di grave e che punta ad esserci per sabato. Nonostante la volontà del regista nerazzurro, è difficile che Inzaghi rischi inutilmente Calhanoglu, che era rientrato da poco con l’Inter da un’elongiazione muscolare alla coscia sinistra, e che ora in Nazionale ha avvertito fastidio nella stessa zona.

Asllani e l’occasione per essere da Inter. Ma Barella e Zielinski scalpitano

Calhanoglu non ci sarà contro il Verona, e il suo ruolo davanti alla difesa dovrebbe essere preso da Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002 non sta vivendo una stagione felice, e nelle settimane di assenza del turco per infortunio, non ha potuto dare il suo contributo a causa di una botta al ginocchio che ha costretto Inzaghi ad inventarsi nuove idee nel ruolo di mediano.

Non è da escludere infatti che contro la formazione veneta, il tecnico dell’inter possa riproporre come regista uno tra Barella e Zielinski. I due giocatori si sono adattati in un ruolo non loro e con risultati alterni, con l’italiano schierato in quella posizione contro Roma, Young Boys ed Empoli, mentre il polacco ha avuto la sua occasione con Juventus ed Empoli. Una scelta che spetterà ad Inzaghi, con la speranza comunque di recuperare al più presto il titolarissimo in cabina di regia.