Tegola Inter, arriva la squalifica per Calhanoglu: ecco quante giornate salterà (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Prosegue la stagione complicata di Calhanoglu che oltre agli infortuni deve fare i conti anche con il caso ultras. Secondo Tuttosport, a breve potrebbe arrivare una squalifica per il giocatore nerazzurro, ecco le ultime notizie.

News Inter, Calhanoglu rischia la squalifica

È una stagione molto particolare quella che sta vivendo Calhanoglu, sicuramente molto diversa rispetto a quelle scorse. In estate è stato uno dei pezzi pregiati del mercato in uscita ma il centrocampista turco ha resistito ai vari corteggiamenti, soprattutto a quello del Bayern Monaco, per continuare a vestire la casacca nerazzurra.

Poi la stagione ha avuto inizio ed è stato coinvolto nel caso ultras e interrogato dalla Procura ha ammesso di aver avuto rapporti personali con l’ex responsabile della Curva Nord. Un comportamento non ammesso dal regolamento e che di conseguenza avrà sicuramente qualche ripercussione.

La sanzione arriverà di certo e si baserà su un’ammenda e con grande probabilità con una squalifica. Quante giornate sarà costretto a saltare il centrocampista nerazzurro? Probabilmente due o tre, lasciando nuovamente sguarnita la cabina di regia della sua Inter.

Inizio complicato per il turco

Calhanoglu è un giocatore fondamentale per i nerazzurri, è l’unico a possedere le caratteristiche tipiche di un play unite alla quantità di un interno di centrocampo. Per questi motivi è imprescindibile nello scacchiere nerazzurro e la sua assenza pesa e non poco.

In questo avvio di stagione ha già dovuto fare i conti con un infortunio, problema che l’ha costretto ai box per qualche settimana, e ora ne ha subito un altro durante la sosta per le Nazionali. Tornerà a Milano nella giornata di mercoledì, ma la sua presenza per la prossima giornata di campionato è in forte dubbio. L’imminente squalifica sarà un ulteriore tassello di un avvio molto complicato, nella speranza che sia l’ultimo e che poi il centrocampista torni a giocare con continuità.