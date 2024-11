Ancora problemi per Lautaro Martinez: finisce in panchina con il Verona (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Lautaro Martinez potrebbe finire in panchina nella prossima partita di campionato dell’Inter con il Verona. Ecco il motivo e che cosa sta succedendo al Toro.

Lautaro Martinez finisce in panchina

L’avvio di stagione complicato di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma non sta spaventando la dirigenza e nemmeno lo staff tecnico. Un periodo negativo è concesso a tutti quanti, campioni compresi, e un calo di rendimento è fisiologico nella carriera di un giocatore.

Certo è che i tifosi nerazzurri sperano di ritrovare al più presto il loro capitano, poiché per raggiungere gli obiettivi prestabiliti la sua partecipazione attiva è fondamentale. Il Toro ora è impegnato con la sua Argentina e fortunatamente nell’ultima partita ha trovato anche la via del gol.

La speranza è che si sia sbloccato e che questi giorni trascorsi distante dall’Italia gli stiano facendo bene, ma proprio a causa di questi rischia di finire in panchina nella prossima giornata di Serie A. I chilometri d’affrontare sono sempre tanti e il suo ritorno è programmato solamente per giovedì.

I nerazzurri saranno impegnati nella trasferta del Bentegodi nella giornata di sabato, appare chiaro che il tempo a disposizione sia davvero poco. Ecco che quindi Simone Inzaghi potrebbe decidere di tenerlo a riposo, almeno all’inizio per poi inserirlo solo all’occorrenza.

Taremi scalpita, può partire dall’inizio

Non ci sono dubbi invece su Marcus Thuram che scenderà in campo dal primo minuto, al suo fianco scalpita Taremi. L’attaccante iraniano ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa, dimostrandosi un’alternativa di grande valore.

Cercherà di sfruttare anche questa occasione per entrare nel cuore dei tifosi e per dimostrare di meritarsi più spazio. Panchina invece per Arnautovic e Correa, sempre più indietro nelle gerarchie del tecnico piacentino.