Calhanoglu potrebbe essere costretto a saltare la 13^ giornata di Serie A e come di consueto scoppia la caccia al sostituto. Asllani si candida per una maglia da titolare, ma riuscirà a scendere in campo dal primo minuto battendo la concorrenza?

Asllani titolare con il Verona? Cosa filtra

In casa Inter tengono banco le condizioni di Calhanoglu, infortunatosi con la maglia della Nazionale e il cui stato di forma verrà valutato oggi e poi costantemente monitorato. Quando manca il turco, la situazione in mezzo al campo diventa repentinamente complicata.

È l’unico a possedere tutte le caratteristiche necessarie per far girare la squadra di Simone Inzaghi e la personalità per guidare tutto il reparto. Ecco che quindi quando è assente scatta subito il toto nomi per chi lo dovrà sostituire. L’opzione più logica è quella che porta ad Asllani, ma il tecnico piacentino raramente ha fatto affidamento su di lui dal primo minuto.

Durante il periodo dell’ultima assenza del turco, in quella posizione sono stati schierati Barella e Zielinski, ma è anche vero che l’albanese non era al meglio. Può quindi essere questa l’occasione giusta per vedere il giovane play in campo dall’inizio?

Inter, chi sostituirà Calhanoglu: occasione per Asllani?

Ci sono alcuni momenti decisivi nel percorso di un giocatore e nella stagione di una squadra. La partita con il Verona può essere uno di questi per Asllani, che potrebbe avere l’opportunità di scendere in campo dall’inizio. Il motivo è piuttosto banale, gli scaligeri sono sulla carta un avversario abbordabile, dunque è lecito chiedersi: se non si fa affidamento sul giovane albanese ora, quando gli si potrà dare una chance?

Se Calhanoglu dovesse rimanere fermo ai box, l’alternativa numero uno rimane proprio questa, ma occhio a Simone Inzaghi che potrebbe comunque stupire tutti e decidere di tenerlo in panchina ancora una volta.