Verona-Inter, scelto l’arbitro del match del Bentegodi

La sosta per le Nazionali è finalmente terminata e tra pochi giorni riparte la Serie A, con l’Inter che sarà impegnata sabato alle 15:00 contro il Verona nel match valido per la tredicesima giornata di campionato. Dopo il pari col Napoli prima della pausa, i nerazzurri vogliono tornare a fare bottino pieno e ripuntare la vetta.

Finalmente si riparte. Nel weekend la Serie A riapre il sipario e ad inaugurare il tredicesimo turno di campionato sarà proprio l’Inter, che allo stadio Bentegodi sarà ospite del Verona. Una partita da non sbagliare per gli uomini di Simone Inzaghi, che con i 3 punti contro gli scaligeri possono momentaneamente prendersi la vetta della classifica (in attesa del Napoli e di tutte le altre), in un turno che sulla cart potrebbe essere favorevole ai nerazzurri e che presenta sfide come Milan-Juventus e Napoli-Roma.

L’Inter è attualmente quarta in classifica a 25 punti, a -1 dal primo posto occupato dal Napoli. i nerazzurri fanno parte di quel gruppo di inseguitrici che comprende tra le altre anche l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio, tutte a quota 25 e con la Juventus leggermente più indietro a 24. Data la situazione, uscire con un successo dalla partita contro il Verona potrebbe dire molto per la classifica e per il morale, con l’Inter che poi martedì scenderà in campo in Champions League contro il Lipsia. La partita Verona-Inter è stata affidata all’arbitro Andrea Colombo, alla sesta designazione stagionale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. Al VAR il collega Marco Serra.

Le designazioni arbitrali della tredicesima giornata

H. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

PARMA – ATALANTA Sabato 23/11 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – BHARI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARIANI

GENOA – CAGLIARI h.12.30

SOZZA

TOLFO – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

COMO – FIORENTINA h.15.00

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA h.15.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: DIONISI

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – ROMA h. 18.00

MASSA

ROSSI M. – PERROTTI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

LAZIO – BOLOGNA h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

EMPOLI – UDINESE Lunedì 25/11 h. 18.30

MARINELLI

LO CICERO – CORTESE

IV: PERRI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

VENEZIA – LECCE Lunedì 25/11 h. 20.45

PAIRETTO

MONDIN – GARZELLI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA