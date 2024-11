Inter, attesa per Calhanoglu: il centrocampista out col Verona

I nerazzurri sono al lavoro per preparare il match in programma sabato alle 15:00 contro il Verona e valido per la tredicesima giornata di campionato. La formazione di Inzaghi vuole riprendere la sua corsa in Serie A e prendersi momentaneamente il primo posto. In casa Inter restano d’attualità le condizioni di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio subito in Nazionale.

A distanza di quasi due settimane dall’1-1 di San Siro contro il Napoli, l’Inter è pronta riprendere il suo cammino in campionato. Si riparte sabato pomeriggio con la trasferta di Verona, dove i nerazzurri possono puntare a prendersi la vetta solitaria della Serie A, ovviamente in attesa poi dei risultati delle rivali, e soprattutto del Napoli. impegnato domenica contro la Roma.

Inter, focus sul Verona ma senza Calhanoglu: nuovo controlli dopo il problema in Nazionale. Asllani favorito per sostituirlo

Inter che arriva al match contro la formazione veneta con la rosa quasi al completo, con la sosta per le Nazionali che non ha creato troppi danni in casa nerazzurra. Se non fosse per l’infortunio occorso ad Hakan Calhanoglu, con il centrocampista dell’Inter che ha rimediato un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra nella sfida dello scorsi sabato contro il Galles in Nations League. Nonostante le sollecitazioni del club per un possibile rientro anticipato in Italia, il giocatore (pur non scendendo in campo) ha preferito rimanere in Nazionale fino alla fine della pausa, tranquilizzando poi in conferenza a riguardo delle sue condizioni.

Il rientro a Milano di Hakan Calhanoglu è previsto per domani, quando il mediano nerazzurro svolgerà nuovi esami di controllo per il suo infortunio secondo quanto riportato da Sky Sport. Come detto non si dovrebbe trattare di nulla di grave, e gli esami di domani chiariranno maggiormente la situazione. In ogni caso, appare improbabile una presenza del centrocampista sabato contro il Verona, con Calhanoglu che dovrebbe essere tenuto a riposo in vista dei prossimi impegni di Champions e di campionato.

Una maglia per tre. Asllani resta in pole, ma resistono le opzioni Barella e Zielinski

Un’assenza importante per Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che pare orientato a dare fiducia a Kristjan Asllani nel ruolo di regista, con il centrocampista albanese che nell’organico dell’Inter è il vice designato del mediano turco. Un’occasione da non sprecare per il classe 2002, che fino ad ora tra prestazioni sotto tono e infortuni non ha dato il contributo che ci si augurava. Asllani favorito, anche se non sono ancora da escludere le candidature di Nicolò Barella e Piotr Zielinski, che in stagione hanno già svolto da adattati quel tipo di ruolo