Verona-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Sabato alle 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi è in programma Verona-Inter, match valido per la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta e dopo il pari col Napoli per riprendere l’inseguimento al primo posto. I veneti cercano punti salvezza. le probabili formazioni di Verona-Inter e dove vederla.

Terminata la sosta per le Nazionali, il campionato è pronto a riprendersi la scena e ad aprire il turno numero 13 di Serie A è l’Inter, che al Bentegodi affronta i padroni di casa del Verona. I nerazzurri sono attualmente quarti in classifica a 25 punti, a -1 dalla vetta occupata dal Napoli. Una vittoria significherebbe prendersi (per quanto provvisioriamente) il primo posto solitario e guardando poi con interesse le gare delle rivali ai primissimi posti, tra cui anche l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio.

Verona-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: Calha out, ma Inzaghi va con i migliori. Duello- Lautaro-Taremi in attacco

Nerazzurri che arrivano abbastanza bene alla trasferta veneta e con la rosa quasi al completo e con la sola importante defezione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista si è infortunato durante la sosta con la Turchia, rimediando un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Nulla di preoccupante con lo stesso giocatore che ha tranquillizzato sulle sue condizioni, ma contro il Verona non ci sarà e il club punta a recuperarlo tra il match di martedì in Champions col Lipsia e la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina in campionato.

Il Verona naviga nella bassa classifica, con la formazione di Paolo Zanetti quattordicesima a 12 punti e che viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato, una striscia negativa interrotta solo dalla prestigioda vittoria casalinga contro la Roma. Obiettivo dei veneti è provare a frenare un’altra big, non solo per prestigio ma anche per prendere respiro in una classifica abbastanza corta nella zona salvezza.

Le probabili formazioni

Inzaghi non pensa al turnover e non pensa al Lipsia in Champions League e al netto dell’assenza di Calhanoglu, il tecnico nerazzurro pare orientato a schieare la formazione tipo contro il Verona e con pochissimi dubbi ancora in ballo- 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Acerbi e Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Asllani al posto di Calhanoglu, Barella e Dumfries, in leggero vantaggio su Darmian. In attacco si va verso la conferma della coppia titolare composta da Thuram e Lautaro Martinez, ma l’argentino (a segno con l’Argentina ieri notte contro il Perù) potrebbe riposare, e lasciare spazio a Mehdi Taremi.

Qualche assenza per il Verona, che deve rinunciare a Cruz, Faese, Dawidowicz e sopratutto a Duda a centrocampo. Il centrocampo slovacco è alle prese con qualche fastidio muscoalre e la sua presenza è in dubbio. Scaligeri che dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Montipò in porta, Tchatchoua, Magnani, Coppola e Bradaric in difesa. Serdar e Belahyane in mediana. Suslov, Harroui e Lazovic a supporto di Tengstedt in attacco.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric, Serdar, Belahyane, Suslov, Harroui, Lazovic, Tengstedt.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.

Dove vederla in TV

La partita Verona-Inter è in programma sabato 23 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.