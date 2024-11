La Serie A è pronta a tornare con la 13^ giornata, un turno fondamentale per la classifica. Verona e Inter si affronteranno al Bentegodi, ecco le probabili formazioni e i dubbi dei due tecnici.

Probabili formazioni Verona-Inter, i ballottaggi dei nerazzurri

Molti dubbi nella testa di Simone Inzaghi che deve da un lato fare i conti con l’esigenza di conquistare i tre punti, dall’altro pensare all’impegno di Champions di martedì 26 novembre. Il tutto con la fatica della sosta per le Nazionali da smaltire e facendo i conti con l’infortunio di Calhanoglu.

Insomma, una situazione non semplice che porta di conseguenza a molti ballottaggi. Sommer sarà sicuramente il titolare in porta, ma già nella retroguardia iniziano i primi dubbi. Su Acerbi e Bastoni non dovrebbero esserci sorprese, mentre Bisseck insidia Pavard per un posto come braccetto.

Sulla banda di destra solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries, anche se l’italiano parte in vantaggio. In mezzo al campo persiste il rebus su chi sostituirà il turco. Asllani sembra l’opzione più probabile ma Zieliniski ha dimostrato di poterne fare le veci.

Infine, se il posto di Thuram è assicurato, Lautaro Martinez potrebbe finire in panchina per smaltire le fatiche della sosta con Taremi al suo posto, ma per il momento l’argentino sembra avere buone chance di scendere in campo dall’inizio.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Le scelte di Zanetti

Tanti dubbi anche in casa Verona. Montipò sarà difeso da Tchatchoua, Coppola, Bradaric e da uno tra Magnani e Daniliuc, ma l’italiano parte favorito. Serdar e Belahyane formeranno il duo di centrocampo mentre sulla trequarti nessuna certezza: Suslov o Livramento? Harroui o Kastanos? I primi dovrebbero essere i titolari ma per averne certezza si dovrà attendere e arrivare a ridosso della partita. Infine, il terminale offensivo sarà Tengstedt.

Probabile formazione Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.