Inter, senti Mkhitaryan: “Champions? Siamo fiduciosi”

La Champions League è uno degli obiettivi dell’Inter e Mkhitaryan non ne fa mistero. Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti in proposito. Ecco che cos’ha detto.

Inter, Mkhitaryan sulla Champions: “Siamo fiduciosi”

La stagione dell’Inter è iniziata in modo positivo, in Champions League sta dimostrando di essere una squadra temibile e in Serie A è a -1 dalla vetta della classifica occupata dal Napoli. Sarà sicuramente difficile ripetere quanto fatto nella passata stagione in campionato, anche perché le concorrenti sono ben più agguerrite.

Ciononostante, i nerazzurri ce la stanno mettendo tutta e continuano a lavorare duramente per rispettare le aspettative. In Europa devono fare i conti, come tutti del resto, con un nuovo e rinnovato format che ha eliminato la fase a gironi rendendo di fatto la prima fase della competizione un vero e proprio campionato.

La squadra di Simone Inzaghi sta facendo molto bene: 10 punti conquistati in 4 partite e nessuna sconfitta. Un ruolino di marcia importante che la sta rendendo una delle maggiori candidate per passare al turno successivo.

Non ci si può nascondere, ormai è chiaro e Mkhitaryan non ne fa mistero. Al Corriere della Sera, il centrocampista armeno ha dichiarato: “Tutti pensavano che il City ci facesse quattro gol, invece abbiamo giocato benissimo e meritavamo di pareggiare e poi anche vincere”.

Per quanto riguarda la finale, ha aggiunto: “Tornarci sarebbe un sogno, anche se la strada è più lunga di due anni fa. Però ci crediamo: siamo fiduciosi di poterci arrivare di nuovo”.

Testa alla Champions, ma anche al campionato

Secondo qualcuno l’Inter si starebbe focalizzando maggiormente sulla Champions League, trascurando invece il campionato. Una teoria non condivisa da Mkhitaryan: “Tutti gli obiettivi sono uguali”, ha sentenziato. Per una squadra del calibro di quella guidata da Simone Inzaghi, è chiaro che non possa esserci una competizione da sottovalutare, si deve sempre puntare alla vittoria.

Nel frattempo, i nerazzurri si godono le prestazioni dell’armeno, un giocatore intramontabile e su cui fare sempre affidamento, soprattutto quando a mancare ci sono gli altri insostituibili come Calhanoglu.