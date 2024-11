Inter, verso il Verona: i dubbi sono in attacco

Inter al lavoro per preparare la sfida in programma domani pomeriggio alle 15:00 contro il Verona e valida per la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta Nazionali con l’obiettivo di proseguire la loro corsa verso il primo posto. Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi.

Finalmente si riparte, ricomincia il campionato dopo l’ultima sosta Nazionali del 2024, da questo weekend fino ai primi mesi del nuovo anno inizierà un tour de force di partite che potranno determinare la stagione. La lunga strada dell’Inter inizia domani alle 15:00 al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, in una partita che vede i nerazzurri favoriti sulla carta ma che non possono sbagliare.

Inter, testa al Verona: Calhanoglu non parte con la squadra. Asllani resta favorito. Ballottaggio Taremi-Lautaro

Inter attualmente quarta in classifica a 25 punti (a pari merito con Atalanta, Fiorentina e Lazio) e a-1 dal Napoli, che sarà impegnato domenica contro la Roma. Dopo l’1-1 di due settimane fa contro i partenopei, la formazione di Inzaghi vuole ripartire al meglio e prendersi almeno provvisioriamente il primo posto in attesa dei risultati delle rivali. Nonstante i tanti impegni ravvicinati e con l’Inter attesa martedì sera dall’importante match di Champions League contro il Lipsia, il tecnico nerazzurro non sembra voler fare calcoli e l’idea è quella di presentarsi al Bentegodi con il miglior 11 possibile.

L’unica defezione sarà quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco infortunatosi con la Turchia per un problema muscolare alla coscia sinistra, non ha recuperato e per precauzione non partirà con la squadra per Verona ma rimarrà ad Appiano Gentile, nel tentativo di recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni. Per il resto rosa al completo per Inzaghi, che al netto della stanchezza di alcuni post partite in Nazionale può avere ampia scelta.

La probabile formazione nerazzurra

Come detto pochi dubbi per Inzaghi,che dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Asllani a prendere il posto di Calhanoglu, Barella e Darmian, che ha sorpassato nelle ultime ore Dumfries. In attacco i favoriti restano Thuram e Lautaro Martinez, ma il Capitano dei nerazzurri potrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio a Taremi. Da escludere invece un utilizzo dall’inizio di Correa e Marko Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Thuram, Taremi.