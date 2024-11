News Inter, Bisseck dentro, Dimarco fuori: le ultime sui nerazzurri

Ecco tutte le ultime news sulla formazione dell’Inter, impegnata oggi pomeriggio nella 13^ giornata di Serie A al Bentegodi nella sfida con il Verona di Paolo Zanetti. Non mancano le novità e le sorprese con qualche esclusione illustre.

News Inter, esclusione per Dimarco e per Lautaro

I nerazzurri dovranno affrontare un filotto di partite importanti e impegnative e molti giocatori sono stati impegnati nei ritiri con le rispettive Nazionali. Ecco che quindi Simone Inzaghi deve necessariamente riflettere sulla formazione da schierare con il Verona, per non sovraccaricare eccessivamente di fatica alcune pedine.

Lautaro Martinez, ritrovato grazie alla maglia dell’Argentina con cui ha offerto prestazioni molto positive, verrà tenuto a riposo. Il Toro è rientrato tardi dal ritiro e i chilometri di viaggio si fanno sentire, al suo posto scalpita Corrrea.

Non solo, fino a ieri si credeva che la corsia di sinistra sarebbe stata occupata, come di consueto del resto, da Federico Dimarco, ma ora Inzaghi sembra avere altre idee. Carlos Augusto ha finalmente recuperato dall’infortunio e gli vanno dati minuti. Dovrebbe scendere lui in campo dall’inizio. Dietro, il turnover dovrebbe invece colpire solamente Pavard, spetterà a Bisseck sostituirlo.

Formazioni Verona-Inter, Asllani in cabina di regia al posto di Calhanoglu

Le condizioni di Calhanoglu hanno tenuto banco per diversi giorni, ma alla fine è arrivata la sentenza: il centrocampista turco non ce la fa a recuperare per la trasferta della 13^ di Serie A. Si è aperto come sempre il toto nomi candidati a sostituirlo, ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere Asllani.

Il giovane play albanese avrà l’occasione di partire dall’inizio e dovrà dare prova non solo delle sue qualità, ma anche della sua personalità in un ruolo in cui Inzaghi non cambia praticamente mai. Per meritarsi più spazio deve dimostrare di meritarlo e contro il Verona avrà una chance.