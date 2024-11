Inter-Lipsia, le parole di Inzaghi: “Momento positivo. Ora dobbiamo spingere”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il l’RB Lipsia e valido per la quinta giornata di Champions League 2024/2025. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Dopo la goleada di Verona in campionato, l’Inter torna in campo in Champions League dove domani sera al Meazza ospita i tedeschi del Lipsia in una partita che può ulteriormente avvicinare i nerazzurri alla qualificazione diretta alla prossima fase. Inter che è attualmente quinta nella classifica generale, con 10 punti dopo le prime quattro giornate.

Inter-Lipsia, le parole di Inzaghi alla vigilia: “Siamo in un buon momento, ma dobbiamo sempre migliorare. Domani affrontiamo una squadra forte Frattesi ha un problema alla caviglia”

“Chiaramente la statistica OPTA fa piacere ma è sempre una statistica. Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi e alla nostra società per vincere. Dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo, abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 11 partite. Sarà un grande viaggio come sempre, le rivali si sono rinforzate e hanno speso tanto sul mercato e come noi vorranno arrivare in alto“.

“Bisogna sempre lavorare di più. Adesso in questo momento positivo dobiamo spingere ancora di più. Ora stiamo andando bene r cerchiamo sempre di fare meglio. Anche a Verona nonostante i cinque gol abbiamo commesso qualche disattenzione. Dobbiamo migliorare sempre, l’anno scorso è stata una cosa ma questa è una stagione nuova dove ci sono nuove insidie“.

“Per quanto riguarda gli arbitri il mio pensiero l’ho espresso. Dobbiamo cercare di aiutarli, bisognerebbe tutti dare una mano. Non lo dico come frase fatta, ma è giusto così. Per quanto riguarda il Lipsia, sono una squadra che è da sei anni che fa la Champions. Sono la terza difesa in Germania, sono una squadra di grande qualità. Nelle partite che hano fatto in Champions avrebbero meritato di più . Sono una squadra con grande identità e riconoscibile e con giocatori di qualità. Forse la loro classifica in Champions (0 punti in 4 partite ndr) non rispecchia il loro valore. Affrontiamo una squadra molto forte“.

“Quello di tornare in Finale di Champions è un augurio. Sappiamo che siamo partiti bene, ma ci mancano ancora quattro partite per fare punti. Nelle prossime due affrontiamo le due tedesche che hanno giocatori forti e con grandi allenatori che hanno fatto ottime cose. Ma ora dobbiamo sol pensare al Lipsia“.

“Per quanto riguarda Frattesi ha un problema da dieci giorni alla caviglia anche prima della sosta. Ieri si è allenato e ha ancora qualche problema alla caviglia, sarà da valutate. Non era molto tranquillo oggi perché gli faceva ancora male. Speriamo di non perderlo perché sa quanto è importante per noi. Calhanoglu e Lautaro si sono allenati in questi due giorni, poi domani mattina valuterò il da farsi. Acerbi ha avuto questa contrattura, non c’è lesione. Vediamo se risuciremo a recuperlo per la Fiorentina“.

“Siamo venuti ad allenarci qui per capire come era il campo. Nell’ultima partita in casa non era il massimo, l’hanno ritoccato prima di Milan-Juventus e sappiamo che questo periodo dell’anno è così. Poi sappiamo che gennaio rifaranno nuovamente il campo e sarà bello come sempre“.

“Per quanto riguarda San Siro è una spinta per noi. Uno stadio importante e che trascina e io spero di rimanere a lungo qui all’Inter. E spero di poterci rimanere a lungo in questo stadio e spero che i tifosi ci possano sempre supportare“.

“Bissseck si è meritato lo spazio che sta avendo con il lavoro che ha fatto, lui è stato bravo a capire quello che gli chiedevamo ed è stato bravo ad imparare presto l’italiano. Lui ha cercato subito di capire e parlare bene con noi per capire tutto. Deve continuare così perchè è in continuo miglioramento“.

“Sono molto contemto di Taremi e come si è inserito. Chiaro che venendo qui sapeva di trovare concorrenza. Però è un grande professionista ed è ben voluto dai compgni. Ho fiducia in lui e deve continuare così. Sul centrosinistra non c’è ballottaggio, ma dovrebbe partire Bastoni. Bisseck può giocare centrale nella linea a 3, ma se devo pensare a qualcuno in quella posizione penso sempre a Bastoni che può farlo“.

“Sicuramente la preparazione si è fatta anche pensando al Mondiale per club di giugno e ci siamo preparati in maniera uniforme con tutti i giocatori. Chiaramente quelli che sono arrivati prima hanno avuto più facilità a smaltire rispetto a chi è arrivato tardi in ritiro“.

“Io posso dire solo che ho avuto la fortuna di arrivare all’Inter e di trovare un gruppo straordinario in questi tre anni e mezzo. Sappiamo quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare, e quale è la nostra ambizione. Siamo in un ambito calcisitico e ci stanno anche le critiche. Il mio augurio è fare il bene dell’Inter e di continuare a dare tutto con questo gruppo e con questa società“.