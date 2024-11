Inter-Lipsia, le parole di Dimarco: “Loro forti e con qualità”

Il terzino sinistro dell’Inter Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’RB Lipsia e valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025.

Partita non decisiva ma che può essere uno spartiacque importante in casa nerazzurra, che domani sera al Meazza ospitano i tedeschi del Lipsia in una sfida che puà indirizzare in maniera netta il percorso europeo dell’Inter e avvicinare la squadra alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ad introdurre la partita affianco a Mister Simone Inzaghi, Federico Dimarco, pronto a tornare titolare dopo il turno di riposo in campionato contro il Verona. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro.

Inter-Lipsia, le parole di Dimarco sul match di Champions: “Affrontiamo una squadra con qualità e temibile. Qui non esiste turnover, tutti devono farsi trovare pronti. Vogliamo far bene in tutte le competizioni”

“Domani dovremo fare una grande partita. Incontriamo un avversario forte e con giocatori forti e davanti ai nostri tifosi dovremo cercare di fare una grande partita“.

“La Champions è una delle competizoni più belle che ci siano e dà sempre stimoli. Domani dovremo fare una grande partita. Abbiamo affrontato avversari di grande livello e abbiamo fatto 10 punti e domani dovremo cercarne di farne altri tre per avvicinarci al nostro obiettivo“.

“L’anno scorso è stata una stagione incredibile. Però dobbimo metterla da parte. Quest’anno siamo partiti bene, siamo a novembre e siamo a -1 dalla vetta e siamo a 10 punti in Champions e siamo vicini a passare il turno. Non penso ci siano stati cali fisiologici, ci sta che a volte pareggi o perdi qualche volta. Ma noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e sicuramente ci toglieremo delle soddifsfazioni“.

“Diciamo che tutte le occasioni che creo io sono frutto del lavoro di squadra. Cerco sempre di mettere nelle condizioni migliori l’attaccante per fare gol. Ma tutto questo avviene grazie al lavoro dello staff, del mister e di tutta la squadra“.

“Io penso che nell’Inter non ci sia bisogno di parlare di turnover. Siamo tanti giocatori forti, e quindi non credo bisogna parlare di turnover. Siamo all’Inter e bisogna dare tutto per la maglia, sia chi parte dall’inizio e sia chi entra dalla panchina“.

“Domani incontriamo una squadra forte. Sono terzi in classifica in Bundesliga e ci saranno delle incognite. Hanno giocatori pericolosi come Openda e Sesko e noi dovremo fare una grande partita come le scorse di Champions League“.

“Sul fatto che in campionato tante squadre si sbno rinforzate sono d’accordo. Penso che l’Inter è una squadra forte e debba affrontare tutte le compatizioni allo stesso modo e che tutte le competizioni sono importanti“.

“Sono felice per Correa, perché se lo merita. Dall’inizio della stagione sta lavorando al massimo e non ha mai detto nulla fuori posto. Lo spogliatoio dell’Inter è un ambiente sano, stiamo bene tutti e ci divertiamo assieme“.

“Il mio gioco cambia in base alla richiesta del Mister, ma ora anche in Nazionale giochiamo col 3-5-2. Cerco di dare il massimo sia per il club che per l’Italia“.