Inter-Lipsia, la probabile formazione nerazzurra

L’Inter si prepara ad affrontare l’RB Lipsia nel match in programma domani sera a San Siro e valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025. Occasione importante per i nerazzurri, che possono dare uno sprint quasi decisivo verso il passaggio diretto agli ottavi di finale. Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter contro la squadra tedesca.

Archiviata in scioltezza il 5-0 inflitto al Verona in campionato, l’Inter è pronta a ritornare in campo in Champions League in una partita che può ulteriormente consolidare il già ottimo percorso europeo svolto fino ad ora dai nerazzurri. La squadra di Inzaghi è attualmente quinta in classifica generale a 10 punti dopo quattro giornate, e un’eventuale vittoria sul Lipsia avvicinerebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale, a cui potranno accedere le prime otto classificate.

Inter-Lipsia, la probabile formazione di Champions: Calhanoglu e Lautaro recuperati, Frattesi è in dubbio. Inzaghi pensa a Zielinski e Taremi

Una chance di portarsi avanti non indifferente, anche se l’avversario è di quelli ostici. Il Lipsia è un squadra di grande talento e dal gioco offensivo, che fino ad ora ha però raccolto pochissimo in campo europeo con 4 sconfitte in 4 partite e un clamoroso 0 in classifica nel tabellino dei punti. Una sorta di dentro o fuori per la formazione allenata da Marco Rose, che proverà il grande colpo al Meazza.

Rispetto alla vincente trasferta di Verona sono previsti alcuni cambi, con Simone Inzaghi che recupera dal primo minuto Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez entrambi assenti sabato, ma perde sicuramente Francesco Acerbi. Il difensore italiano ha rimediato un’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ad uscire contro gli scaligeri: out in Champions, c’è qualche sperenza di poterlo rivedere già domenica contro la Fiorentina in campionato. L’ultimo probabile forfait è quello di Davide Frattesi. Come raccontato in conferenza stampa dallo stesso Inzaghi, il centrocampista italiano è vittima di un’infiammazione alla caviglia che l’ex Sassuolo si trascina da qualche settimana, e le sue condizioni in vista di domani sono da valutare.

La probabile formazione

Come detto cambi in vista per l’Inter, che dovrebbe schierarsi col solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con il rientro di Pavard al posto di Bisseck, de Vrij a sostituire Acerbi (come già fatto a Verona) e con Bastoni a chiudere la linea. Sugli esterni tornano titolari Dumfries e Dimarco al posto di Darmian e Carlos Augusto, mentre in mediana assieme a Barella e al rientro di Calhanoglu, Zielinski è in vantaggio su Mkhitaryan. In attacco assieme al ritorno di Lautaro Martinez, ci dovrebbe essere Mehdi Taremi con Thuram che può partire dalla panchina.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Taremi.