Calciomercato Inter, Belahyane nel mirino: è duello con Milan e Lazio

Il centrocampista ha caratteristiche molto interessanti, distinguendosi per la sua dinamicità e abilità sia in fase di costruzione che di recupero palla. Con un’altezza di 170 cm , compensa con grinta e intelligenza tattica, caratteristiche che hanno impressionato gli osservatori di Serie A .

Reda Belahyane è stato una delle sorprese di questo inizio di stagione. Con 2 assist in 13 presenze , ha dimostrato personalità e qualità tecniche, attirando l’interesse di diversi top club italiani. Il suo valore, acquistato dal Nizza per circa 500 mila euro, è salito ad almeno 7-8 milioni, ma il Verona punta ad una cessione in doppia cifra.

Inter e Milan alla finestra

Come detto, l’Inter segue da vicino le prestazioni di Belahyane. Per i nerazzurri, il centrocampista potrebbe rappresentare un’alternativa per il ruolo di vice-Calhanoglu, anche se al momento Piero Ausilio e Beppe Marotta non hanno avanzato offerte concrete.

Tra le squadre interessate al giocatore ci sono anche i cugini del Milan che, invece, valuta il giocatore solo per la prossima sessione estiva di calciomercato, soprattutto considerando il possibile ritorno di Bennacer dall’infortunio. Ma i rossoneri restano vigili e potrebbero inserirsi nella trattativa in caso di occasione favorevole.