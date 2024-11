Inter News | Jonathan David all’Inter: il piano di Marotta per l’estate (LaPresse) - interdipendenza.net

Da quando l’agente del bomber canadese Jonathan David è stato avvistato a San Siro per Inter-Lipsia, il suo nome è diventato il più discusso per il calciomercato nerazzurro. Marotta ha un piano ben preciso per portare l’attaccante del Lille a Milano, senza sacrificare i big della rosa.

Un bomber giovane e prolifico A soli 24 anni, Jonathan David ha già dimostrato tutto il suo valore. Con quasi 100 gol in Ligue 1, è considerato uno degli attaccanti più promettenti d’Europa. Ma non solo: il suo profilo si sposa perfettamente con le linee guida di Oaktree, che spingono l’Inter a puntare su giocatori under 25 con alto potenziale di rivendita. Il contratto dell’attaccante canadese scadrà nel giugno 2025, ma l’agente Nick Mavromaras ha già iniziato a valutare il futuro del suo assistito. Per assicurarselo, l’Inter dovrà affrontare una spesa importante, considerando anche le commissioni elevate. Il ruolo degli introiti della Champions League L’Inter può contare su una solida base economica grazie ai premi della Champions League. Finora, il club ha già incassato 59 milioni di euro, una cifra destinata a salire a 80 milioni in caso di qualificazione ai quarti di finale. Un bottino che rappresenta la chiave per finanziare l’arrivo di Jonathan David. Con questi introiti, l’Inter potrebbe chiudere l’affare senza dover vendere nessun giocatore di primo piano, mantenendo intatta la competitività della rosa di Simone Inzaghi. L’Inter, tra l’altro, cerca anche il sostituto di Sommer. I dettagli dell’operazione Il costo totale dell’operazione, considerando stipendio e commissioni, è stimato intorno agli 80 milioni di euro. Tuttavia, grazie al contratto in scadenza e alla volontà del giocatore di approdare in un top club, l’Inter potrebbe strappare un accordo vantaggioso. Con l’estate che si avvicina, i riflettori sul futuro di Jonathan David sono sempre più intensi. L’Inter sembra decisa a battere la concorrenza di altri top club europei, tra cui alcune big di Premier League.