Il PSG in crisi tra Champions e il caso Donnarumma

Nonostante il dominio (aggiungiamo, scontato) in Ligue 1, il PSG continua fortemente a deludere in Champions League: con soli quattro punti in cinque partite, i parigini rischiano seriamente l’eliminazione già in questa prima fase della competizione. In questo contesto di incertezza si aggiunge la situazione di Donnarumma, protagonista di un’annata finora travagliata.

Il portiere della Nazionale italiana, al quarto anno con la maglia del PSG, ha collezionato ben tre panchine nelle ultime cinque gare ufficiali, inclusa la delicata sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Una situazione che sta alimentando malumori e riflessioni sul futuro.