Calciomercato Inter, Ricci può saltare: Cairo lo dà allo storico nemico

Il talento classe 2001 è finito nel mirino di club come, oltre ai campioni d’Inghilterra del. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i Citizens sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 35-40 milioni di euro già a gennaio ma, a sorpresa, ad essere in vantaggio nella trattativa è la rivale dell’Inter.

Calciomercato Inter, Ricci è gioiello anche per l’Inter

In Serie A, l’Inter ha individuato in Ricci il possibile erede di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista. La dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Milan, che sembrerebbe in vantaggio nella corsa per il centrocampista piemontese.

Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, i rossoneri sarebbero vicini a chiudere l’operazione, con il Torino già pronto a sostituirlo con Simone Prati del Cagliari. Un’anticipazione di mercato che aggiunge ulteriore pepe alla vicenda.