Calhanoglu verso la squalifica: cosa rischia il top dell’Inter

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, rischia una pesante squalifica per diverse giornate di campionato in seguito ai fatti emersi nell’indagine Doppia Curva. Il giocatore ha ammesso in Procura contatti con esponenti del tifo organizzato nerazzurro, pratica vietata dall’articolo 25, comma 10 del Codice FIGC.

L’inchiesta, condotta dal Tribunale di Milano, ha recentemente trasmesso i risultati alla FIGC. Sebbene Calhanoglu,

insieme a Javier Zanetti e Simone Inzaghi, non risulti indagato nella Giustizia ordinaria, le sue dichiarazioni

potrebbero portare a provvedimenti nell’ambito della Giustizia sportiva

Perché Calhanoglu rischia la squalifica? Secondo il Codice FIGC, sono vietati i rapporti tra i tesserati e gruppi di tifoseria non convenzionati con le società,

come la Curva Nord. Le dichiarazioni del turco agli inquirenti potrebbero configurare una violazione di questa norma,

portando a una squalifica di circa tre giornata e ad un’ammenda di diverse migliaia di euro. La Giustizia sportiva analizzerà i dati raccolti dalla Procura milanese per decidere se applicare una sanzione al giocatore,

mentre la Giustizia ordinaria procederà separatamente con il caso.

Squalifica Calhanoglu, le conseguenze per l’Inter Una possibile squalifica di Calhanoglu rappresenterebbe un problema importante per Simone Inzaghi, dato l’impatto del giocatore nel centrocampo nerazzurro. Inoltre, questa vicenda mette sotto i riflettori i rapporti tra club e tifoserie, tema già dibattuto nella scorsa stagione. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane, quando la FIGC prenderà una decisione definitiva e capiremo anche l’entità della squalifica.