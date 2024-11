L’Inter si prepara alla delicata sfida con la Fiorentina in cui conquistare i tre punti sarebbe fondamentale per la classifica. Non mancano i dubbi per Simone Inzaghi che deve risolvere qualche situazione, ecco i ballottaggi tra i nerazzurri e le perplessità del tecnico.

Fiorentina-Inter, i ballottaggi dei nerazzurri

È una classifica cortissima quella di Serie A che vede il Napoli in testa con 29 punti e ben 4 squadre a seguirla con 28. Tra queste, ci sono anche Fiorentina e Inter che nella 14^ giornata si sfideranno in una partita che profuma di lotta Scudetto.

La squadra di Palladino è in ottima forma, ha trovato dei meccanismi di gioco funzionali e difficili da contrastare e arriva al prossimo turno dopo aver vinto in Conference League. I nerazzurri non sono da meno, hanno il secondo miglior attacco del campionato e in Champions hanno trovato una preziosa vittoria con il Lipsia.

La notte europea, però, ha portato anche all’infortunio di Pavard che rimarrà assente per circa un mese. Ecco che il primo dubbio di Simone Inzaghi riguarda la retroguardia, ma il tecnico sembra aver già trovato la soluzione: al posto del francese partirà Bisseck.

Rimanendo in difesa, Acerbi è tornato a disposizione ma date le condizioni fisiche precarie si gioca un posto con De Vrij. L’ultimo dubbio riguarda la corsia di sinistra, Dimarco ha giocato tantissimo fino a qui, partirà lui o Carlos Augusto dal primo minuto?

Inzaghi conferma centrocampo e attacco, ecco chi gioca

Quella con la Fiorentina è una partita troppo importante per l’Inter, dunque non ci saranno cambiamenti rispetto all’11 preferito da Inzaghi negli altri reparti. Bastoni partirà dall’inizio e lo stesso vale anche per Dumfries. In mezzo al campo, Calhanoglu siederà in cabina di regia, al suo fianco ci saranno Barella e Mkhitaryan.

In avanti, Thuram farà coppia con Lautaro Martinez con lo scopo di scalfire De Gea, uno dei migliori portieri di questo avvio di stagione.