Pavard ai box un mese: chi gioca al suo posto? Le alternative

L’Inter perde Pavard per infortunio, il francese dovrà rimanere lontano dai campi per circa un mese. Simone Inzaghi deve ora pensare a chi dovrà sostituirlo e per il momento le alternative sembrano essere due. Andiamo ad analizzare la situazione.

Pavard si ferma per infortunio, le alternative di Inzaghi

Un inizio di stagione positivo ma macchiato da qualche defezione di troppo per l’Inter che ora, nonostante abbia recuperato Acerbi, si vede costretta a rinunciare a Pavard, uscito malconcio dalla sfida di Champions con il Lipsia. Fortunatamente, Marotta ha costruito una rosa adeguata anche per sopperire alle assenze, di conseguenza Simone Inzaghi ha già pronte le alternative.

La prima è quella più naturale, ovvero Bisseck. Il suo minutaggio sta crescendo e con esso anche la caratura delle sue prestazioni, per lui potrebbe essere una nuova occasione per mettersi in mostra. La seconda è meno scontata, ma due stagioni fa ha portato a ottimi risultati: Darmian.

L’italiano sta giocando prevalentemente sulla banda di destra, ma ha già avuto modo di ricoprire anche la posizione di braccetto. Questa soluzione non creerebbe alcun problema sulla corsia, perché Buchanan potrebbe supportare Dumfries.

News Inter: ora le alternative, poi il mercato

L’infortunio di Pavard è sicuramente una cattiva notizia, soprattutto perché arriva in un momento cruciale di stagione in cui l’Inter è impegnata in tantissime partite. Per il momento, le alternative ci sono e sono più che credibili, ma a gennaio la dirigenza potrebbe già muoversi per puntellare la retroguardia.

I problemi sono dovuti all’età di alcuni interpreti che non possono più garantire grande continuità, per questo Marotta si muoverà per trovare profili più giovani ma comunque pronti ad affrontare la Serie A da protagonisti. A gennaio si cercheranno le migliori occasioni, se non dovesse arrivare nessuno allora a giugno ci si muoverà con ancor più determinazione.