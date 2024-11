Fiorentina-Inter, la sfida si accende in campo e sul mercato (LaPresse) - interdipendenza.net

Calciomercato Inter – Inter e Fiorentina si preparano ad affrontarsi nella 14^ giornata di Serie A. Domenica sera, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, le due squadre si sfideranno in un match ad alta tensione. Entrambe condividono la stessa posizione in classifica e sono tra le squadre più in forma del campionato.

Ma il duello non si limita al rettangolo verde: i due club si stanno sfidando anche in sede di calciomercato, con un nome in particolare che cattura l’attenzione di entrambe le società.

Calciomercato Inter, l’obiettivo è Daniel Maldini Da settimane il nome di Daniel Maldini, talentuoso classe 2001 attualmente in forza al Monza, è accostato all’Inter. Cresciuto nel vivaio del Milan, il giovane fantasista è figlio d’arte, con un’eredità familiare che include il padre Paolo e il nonno Cesare, vere leggende del calcio italiano. Maldini sta attirando l’interesse di diverse big della Serie A, tra cui anche Atalanta e Juventus, ma è la Fiorentina a sembrare la più determinata. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico viola Raffaele Palladino sarebbe un grande estimatore del giocatore e vorrebbe portarlo a Firenze per riallenarlo, dopo averlo già gestito al Monza. I contatti tra il club viola e il procuratore del giocatore, Beppe Riso, sarebbero stati intensificati nelle ultime ore, nel tentativo di anticipare proprio l’Inter e le altre pretendenti.

Fiorentina-Inter, la sfida è sul mercato La Fiorentina è intenzionata a puntare tutto su Maldini, recentemente convocato in Nazionale. Con la sua visione di gioco e

capacità tecniche, il fantasista potrebbe rappresentare un rinforzo strategico per il centrocampo viola. Il club toscano sta cercando di muoversi in anticipo, consapevole della concorrenza agguerrita. Per l’Inter, invece, l’obiettivo Maldini potrebbe essere un’aggiunta ideale per completare la rosa di Simone Inzaghi, che già

sta navigando in una stagione piena di impegni tra Serie A e Champions League.

La sfida tra Inter e Fiorentina di questa domenica si prospetta come uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico.

Ma il duello tra le due squadre si sta già giocando anche sul mercato, con il destino di Daniel Maldini che potrebbe diventare

il punto di svolta per entrambi i club. Chi riuscirà ad assicurarsi il giovane talento? Non resta che attendere sviluppi nelle prossime settimane.