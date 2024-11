Mercato Inter, c’è “il prezzo” per Jonathan David

I nerazzurri torneranno domenica alle 18:00 contro la Fiorentina in campionato, ma oltre al campo l’Inter resta molto vigile sul mercato e sulle possibili mosse da pianificare per il futuro tecnico della squadra. Uno dei grandi obiettivi rimane il parametro zero Jonathan David, attaccante in forza ai francesi del Lille.

L’Inter pensa alla stagione sportiva corrente che vede i nerazzurri protagonisti in Serie A dove sono a -1 dal primo posto occupato dal Napoli e in Champions League, con la squadra di Inzaghi in ottima posizione per la qualificazione agli ottavi di finale nel nuovo format della massima competizione europea.

Mercato Inter, il sogno David “costa” tanto. Tra ingaggio, commissioni e bonus la cifra per l’attaccante è altissima e da top player

Ma come ogni grande club l’Inter è già al lavoro e in movimento in vista delle prossime sessioni di mercato, con i nerazzurri che già pensano a quali rinforzi regalare a Mister Inzaghi per alzare il tasso tecnico della squadra. Nella prossima estate l’Inter andrà incontro ad un’importante rivoluzione soprattutto in attacco, dove diranno addio i due elementi in scadenza come Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Un doppio addio che può lasciare spazio numericamente ad un nuovo innesto in attacco, che da tempo è stato identificato in Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille. Il centravanti è uno dei nomi più caldi e ambiti sul mercato internazionale e che al termine della stagione lascerà a parametro zero la squadra francese per approdare da un’altra parte. L’Inter è nella lista delle squadre che lo cercano, in un gruppo che vede una concorrenza molto folta di big europee come il Barcellona, il Liverpool, il Bayern Monaco e la Juventus come rivale in Serie A.

Per David servono 80 milioni di euro. I nerazzurri riflettono

L’Inter è in corsa e già da tempo il DS Ausilio assieme al Presidente Marotta e a tutta la’area mercato nerazzurra è attiva per cercare di battere la concorrenza e strappare il sì dell’attaccante, che piace parecchio per età e potenziale da far ancora crescere.

Martedì sera è stato rivelato che l’agente del giocatore è stato ospite del club a San Siro durante Inter-Lipsia di Champions League. Una cosa importante, ma con l’Inter che deve riflettere molto attentamente sull’investimento. Perché è vero che Jonathan David arriverebbe a parametro zero e da svincolato e quindi senza costo di cartellino, ma la spesa sarebbe comunque molto elevata, come riportato da Tuttosport.

Con l’entourage del giocatore che chiede un contratto di cinque anni da 6 milioni di euro a stagione, un totale di 30 milioni di euro netti e di 60 milioni lordi. A questa cifra poi vanno aggiunte il bonus alla firma richiesto da David e le commissioni all’agente, che faranno levitare il costo totale dell’operazione ad 80 milioni di euro. In pratica il prezzo base di cartellino per l’acquisto di un giocatore di livello mondiale nel mercato contemporaneo. L’Inter c’è ed è interessata a David, ma con un focus importante e da non sottovalutare al lato economico.