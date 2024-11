Calciomercato Inter, arriva il rinnovo per un big: blindato fino al 2028 (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter continua a muoversi sul calciomercato, ma non pensa solamente ai colpi in entrata. I nerazzurri hanno blindato uno dei big della squadra: ecco chi è e quale accordo hanno raggiunto le parti.

Calciomercato Inter, Dumfries rinnova fino al 2028

Costruire una squadra non è per nulla semplice, anche in virtù del budget a disposizione delle avversarie che possono bussare alla porta e tentare alcuni giocatori. Questo Marotta lo sa bene e ha deciso quindi di trattare il rinnovo di Denzel Dumfries, con il quale si è raggiunto un accordo.

Il tutto si è svolto nella giornata di ieri, quando l’olandese e il suo agente sono andati nella sede nerazzurra per mettere la firma sul nuovo contratto. L’accordo era nell’aria da qualche settimana, ma mancava l’ufficialità. Dumfries sarà un giocatore nerazzurro fino a giugno 2028 e percepirà uno stipendio pari a 4 milioni di euro a stagione.

Per intenderci, è la stessa cifra di cui beneficia Federico Dimarco, a riprova della stima di cui gode l’olandese a Milano. Non è stata inserita la clausola rescissoria, nonostante l’entourage di Dumfries l’avrebbe inizialmente apprezzata.

News Inter, Dumfries sempre più al centro del progetto

Dumfries ha dimostrato nel corso della sua avventura all’Inter di essere un grande professionista. Mai una parola fuori posto, solo tanto lavoro sul campo e tanto sudore per la maglia. Sulla corsia di destra è spesso in ballottaggio con Darmian, ma data la quantità di partite da dover disputare c’è spazio per tutti.

È nettamente migliorato nel corso della sua esperienza a Milano e ora è un punto fermo per Simone Inzaghi. Sicuramente ha ancora margini per diventare più forte e sotto la guida tecnica del piacentino potrà farlo. Insomma, i presupposti per proseguire assieme in un clima sereno c’erano tutti e alla fine è arrivata anche la firma.