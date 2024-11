Inter, verso la Fiorentina: due recuperi e un dubbio

L’Inter è al lavoro in vista del big match contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 al Franchi e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Qualche acciacco di troppo per i nerazzurri, con Simone Inzaghi che spera di recuperare due elementi importanti per la sfida contro i toscani.

Tra poco più di 48 ore l’Inter torna nuovamente in campo per la supersfida contro la Fiorentina, in programma domenica sera nell’anticipo serale. Una partita di alta classifica con entrambe le squadre a quota 28 in classifica e a-1 dal Napoli in vetta. Una partita che può avere un peso non di poco conto sul proseguo della stagione, con i nerazzurri che non vogliono mollare la scia della squadra partenopea e staccarsi come la principale inseguitrice della formazione di Antonio Conte.

Inter, verso la Fiorentina: Acerbi e Frattesi possono tornare, ma Inzaghi rischia di perdere Carlos Augusto. Problema per il terzino

Un obiettivo non facile perché la Fiorentina è in grande forma e viene da sette vittorie consecutive in campionato, che hanno lanciato la squadra di Palladino a ridosso della lotta per lo Scudetto. Servirà l’Inter nella versione migliore per avere la meglio in un campo ostile come il Franchi e contro una squadra in fiducia e col pieno di entusiasmo e ovviamente con elementi di talento capaci di poter far male alla difesa nerazzurra. Uno su tutti un rinato Moise Kean in maglia Viola (9 gol in campionato) e il possibile recupero da titolare di Albert Gudmundsson.

Qualche problema di formazione per l’Inter, che dovrà sicuramente fare a meno di Benjamin Pavard in difesa. Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra per il francese, che dovrà stare out almeno un mese. Nerazzurri che però potrebbero recuperare Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due hanno lavorato a parte anche nell’allenamento odierno ma da domani potrebbero rientrare in gruppo e puntare alla convocazione per Firenze.

Si ferma Carlos Augusto. Affaticamento per il brasiliano

Per due potenziali recuperi l’Inter rischia però di perdere un’altra pedina utile per le rotazioni volute da Mistet Inzaghi. Sempre come rivelato da Sky, Carlos Augusto ha rimediato una affaticamento muscolare nell’allenamento di oggi. Nulla di grave per il laterale sinistro, che però lo pone in dubbio per la sfida di domenica.