Grande attesa per il big match tra i Viola e i nerazzurri, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Le ultime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

Una inaspettata sfida di altissima classifica e che può valere parecchio quella che andrà in scena domenica tra Fiorentina ed Inter. Con le due squadre a pari punti a quota 28 in classifica e che assieme all’Atalanta e alla Lazio fanno parte di quel gruppo di inseguitrici a -1 dalla vetta occupata dal Napoli. I nerazzurri dopo la grande prova in Champions col Lipsia cercano di prendere ritmo in campionato, i Viola di Palladino non vogliono fermarsi dopo sette vittorie consecutive e continuare il sogno Scudetto.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni del match: Torna la ThuLa in attacco. Acerbi solo in panchina, c’è de Vrij. Viola con Kean e Beltran in avanti

Una partita affascinante quanto difficile e che sarà un banco di prova ostico per i nerazzurri, che in questa stagione devono migliorare il rendimento negli scontri diretti dove finora è arrivata la vittoria solo contro Atalanta e Roma. Qualche assenza importante per l’Inter, che dovrà fare a meno per almeno un mese di Pavard (distrazione muscolare alla coscia destra), e spera di recuperare per la panchina Acerbi e Frattesi e con il dubbio Carlos Augusto, con il terzino brasiliano affaticato.

Fiorentina che dopo il turnover operato ieri nella vittoriosa partita di Conference League contro il Pafos, si presenta quasi al gran completo contro i nerazzurri e con la sola assenza del centrocampista Amir Richardson. Il grande dubbio in casa Viola è la presenza o meno da titolare di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese ha recuperato dalla lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra rimediato lo scorso 20 ottobre ed è a disposizione, ma Palaldino potrebbe scegliere di preservarlo dall’inizio e metterlo a gara in corso.

Le probabili formazioni

Nerazzurri che dovrebbero schierarsi con il consolidato 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck al posto di Pavard e de Vrij confermato al posto di Acerbi (che dovrebbe recuperare per la panchina) e con Bastoni. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Darmian, in vantaggio su Dumfries. In attacco si dovrebbe rivedere la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fiorentina col 4-2-3-1 con de Gea in porta, difesa con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana Adli e Cataldi e in attacco Colpani, Beltran sulla trequarti in vantaggio su Gudmundsson, Bove a supporto di Moise Kean.

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Beltran, Bove, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.