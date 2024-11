Verratti all’Inter? Arriva la bomba dalla Spagna

Calciomercato Inter, Verratti è un’occasione da monitorare

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’Inter starebbe valutando l’ipotesi di portare Marco Verratti in Serie A già nel mercato di gennaio. Il centrocampista italiano, classe 1992, sta vivendo un’esperienza complicata in Qatar, con il suo club, l’Al-Arabi, terzultimo in classifica.

Verratti percepisce un ingaggio elevatissimo, pari a circa 30 milioni di euro netti a stagione, ma sarebbe disposto a ridurlo sensibilmente pur di tornare a giocare in Europa, preferibilmente in Italia, dove non ha mai militato in Serie A.