L’Inter è molto attiva nel calciomercato in entrata ma deve prestare attenzione a quello in uscita. Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Bisseck e non sarà semplice trattenerlo. Che cosa deciderà Marotta? Il punto della situazione.

Calciomercato Inter, Bisseck nel mirino del Bayern Monaco

Arrivato a Milano un po’ in sordina, Bisseck non ci ha messo molto a dimostrare il suo talento. Qualità indiscutibili che hanno portato i nerazzurri a rifiutare ben 25 milioni di euro nella scorsa estate, provenienti dall’offerta del West Ham.

Considerando che per lui la dirigenza aveva pagato solo 7,2 milioni di euro, si trattava di una plusvalenza di grande valore, ma per Marotta e Simone Inzaghi è uno dei punti fermi dell’Inter del futuro. Ecco che quindi è arrivato il rinnovo di contratto che lo legherà ai meneghini fino a giugno 2029, a riprova della fiducia di cui gode qui a Milano.

Tutto bello, certo, ma poi bisogna fare i conti con le altre big europee che ormai lo hanno notato e che sono disposte a fare follie per accaparrarselo. Su tutti, c’è l’interesse reale del Bayern Monaco che durante il calciomercato estivo potrebbe presentare all’Inter un’offerta difficile da rifiutare.

Che cosa farà a quel punto la dirigenza? Continuerà a ritenerlo incedibile o cadrà nella tentazione di effettuare una plusvalenza enorme? È presto per scoprirlo, chiaro è che i primi dubbi ci sono e che i tifosi ora temono di perdere Bisseck.

Mercato Inter, quanto vale Bisseck?

Il valore di mercato di Bisseck è schizzato alle stelle. Si partiva attorno ai 7 milioni di euro, cifra sborsata dall’Inter per acquistarlo. Si è poi passati ai 25 milioni di euro rifiutati la scorsa estate e ora i numeri sono ulteriormente cresciuti.

Al momento, si può iniziare a trattare per circa 40 milioni di euro, ma se le sue prestazioni dovessero rimanere di alto livello, complice anche l’infortunio di Pavard che gli libera spazio, allora il suo valore sarebbe destinato ad aumentare.