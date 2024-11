Le ultime da Firenze

La Fiorentina si presenta all’appuntamento con l’Inter puntando sulle proprie certezze. Nel consueto 4-2-3-1, torna De Gea tra i pali, con una difesa composta da Dodo e Gosens sugli esterni, mentre al centro spazio alla coppia Comuzzo–Ranieri.

A centrocampo, si attende il recupero di Adli, che dovrebbe affiancare Cataldi, anche lui non al meglio. In caso di forfait, l’allenatore arretrerà Bove, lasciando spazio a Sottil sulla corsia mancina. Colpani agirà sulla trequarti opposta, mentre con Gudmundsson non al meglio, il centravanti Beltran supporterà Moise Kean.