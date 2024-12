Fiorentina-Inter, stessi numeri ma poli opposti: tutto quello che c’è da sapere

Squadre opposte: esperienza contro gioventù

Un dato che subito risalta è l’età media delle due formazioni: l’Inter supera i 29 anni, mentre la Fiorentina si attesta poco sopra i 25 anni. Questo riflette due progetti completamente diversi: l’Inter, un prodotto finito, punta alla continuità per mantenere l’alto livello, mentre la Fiorentina, un progetto in crescita, sta investendo su giovani talenti per costruire un futuro luminoso.

Il confronto tra le rose evidenzia la stabilità dell’Inter, che mantiene una solida ossatura dal 2020-21 (l’anno del suo 19° scudetto), e il cambiamento della Fiorentina, che ha rinnovato la squadra quasi completamente negli ultimi anni.