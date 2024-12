Verso Fiorentina-Inter, le ultime di formazione

Manca pochissimo a Fiorentina-Inter, match in programma alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Le ultime di formazione verso la sfida tra i Viola e i nerazzurri.

Uno scontro diretto ad alta quota quello che andrà in scena al Franchi, con i Campioni d’Italia che andranno ad affrontare una Fiorentina lanciatissima e che arriva da sette vittorie di fila in campionato. Un match di altissima classifica, con entrambe le squadra a quota 28 punti e che scenderanno in campo già consapevoli del risultato del Napoli, in campo alle 15:00 contro il Torino.

Inter, le ultime verso la Fiorentina: emergenza difesa per Inzaghi e scelte obbligate dietro. Torna la ThuLa e Dumfries sorpassa Darmian. Per i Viola c’è il dubbio Gudmundsson

I nerazzurri cercano continuità in campionato dopo la vittoria nello scorso turno contro il Verona e vogliono tornare ad imporsi nei big match, che finora in questa stagione hanno presentato un rendimento altalenante in casa Inter. Emergenza difesa per Simone Inzaghi, che per la trasferta toscana deve fare a meno soprattutto di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il centrale francese ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra nel match Champions col Lipsia e non rientrerà prima di fine dicembre, mentre il difensore italiano non ha pienamente recuperato dall’elongiazione muscolare allla coscia destra rimediata contro il Verona. Out anche Carlos Augusto affaticato.

Come detto una Fiorentina super lanciata che con sorpresa ma con merito si trova nel gruppo delle inseguitrici a stretto giro del Napoli. Sette vittorie di fila per la formazione di Palladino, che cercherà di affidarsi soprattutto alla verve realizzativa di Moise Kean (9 gol in campionato) e al fondamentale recupero di Albert Gudmundsson, con l’attaccante islandese che è rientrato dopo oltre un mese da una lesione muscolare alla coscia destra subita ad ottobre. Nei Viola non ci sarà sicuramente il centrocampista Amir Richardson ed è in dubbio anche l’ex Cristiano Biraghi.

Le probabili formazioni

Scelte ridotte in casa Inter in difesa, con Inzaghi che andrà a confermare il 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries che nelle ultime ore ha sorpassato Dumfries nel consueto ballottaggio sulla destra. In attacco si rivede la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Un solo grande dubbio per la Fiorentina con Palladino che deve decidere se schierare o meno dall’inizio Gudmundsson, che si gioca lo slot di trequarti con l’argentino Beltran. 4-2-3-1 per i Viola con de Gea in porta, difesa con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana Adli e Cataldi, sulla trequarti Colpani, probabilmente Gudmundsson e Bove tutti a supporto di Moise Kean.

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Bove, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.