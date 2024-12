Inter, Zielinski o Mkhitaryan? Inzaghi ha un piano preciso

Piotr Zielinski è stato assoluto protagonista nella partita di Champions League contro il Lipsia, dove ha ricevuto il premio di Man of the Match. Con una precisione nei passaggi del 93% e tre occasioni create, il centrocampista polacco ha dimostrato grande intelligenza tattica e qualità tecniche importanti. Nonostante ciò, Zielinski fatica a trovare il posto da titolare fisso nell’Inter, soprattutto in campionato.

Zielinski nella gestione di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi considera Zielinski come l’alternativa ideale a Mkhitaryan. Pur avendo capacità di palleggio eccellenti, il polacco viene visto più come mezzala che regista. In Champions League, Zielinski è stato titolare in quattro partite su cinque, mentre in Serie A ha giocato dall’inizio solo contro Juventus e Venezia. Finora, ha totalizzato appena 630 minuti in 14 presenze stagionali.

Zielinski in campionato: Un valore inespresso?

Con l’Inter ben posizionata in classifica in questo nuovo formato della Champions League, molti chiedono a gran voce un utilizzo ben maggiore di Zielinski in campionato, dove la lotta per lo scudetto è più serrata. La sua capacità di dettare i tempi e creare occasioni potrebbe risultare determinante. Ad esempio, contro la Juventus, Zielinski ha segnato una doppietta, dimostrando di essere pronto per sfide di alto livello.

FIORENTINA-INTER, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI

Nonostante il ruolo da comprimario, Zielinski resta una risorsa di assoluto valore e sicuramente centrale nel futuro dei nerazzurri. Con l’età avanzata di Mkhitaryan e un calendario fitto, il polacco potrebbe rappresentare l’elemento principale per mantenere alta la competitività dell’Inter, sia in Serie A che in Europa. I tifosi si aspettano di vederlo protagonista anche nel contesto domestico.

Un maggiore utilizzo di Zielinski potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo, valorizzando un talento che ha già dimostrato il suo potenziale, soprattutto con la maglia del Napoli.