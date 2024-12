Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match in programma alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi e valido per la quattordicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per il big match tra Fiorentina ed Inter, con i Viola e i nerazzurri appaiati in classifica a quota 28. Le due squadre devono rispondere alla vittoria nel pomeriggio del Napoli, che ha momentaneamente mandato le rivali a -4. Sfida importante per gli uomini di Inzaghi, che devono migliorare lo score negli scontri diretti e contro una Fiorentina che viene da sette vittorie di fila.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: riecco la ThuLa, a destra c’è Dumfries al posto di Darmian. Palladino sceglie Beltran, panchina per Gudmundsson

Problemi in difesa per l’Inter, che deve rinunciare agl infortunati Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Carlos Augusto. Scelte della vigilia confermate per Inzaghi, con i nerazzurri che si schierano col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries, che vince il ballottaggio con Darmian. In attacco i titolari sono Lautarto Martinez e Marcus Thuram.

La Fiorentina risponde col 4-2-3-1 e con il dubbio Gudmundsson risolto. L’islandese è recuperato ma parte dalla panchina. Viola con de Gea in porta, difesa con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana Adli e Cataldi, mentre sulla trequarti Colpani, Beltran e Bove a supporto di Moise Kean.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Bove, Beltran, Colpani, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.