Fiorentina-Inter, partita sospesa: malore per Edoardo Bove

Photo by Massimo Paolone - LaPresse - Interdipendenza.net

La partita del Franchi tra Fiorentina ed Inter è stata interrotta a causa del malore occorso al centrocampista dei Viola Edoardo Bove. Immediato l’intervento dell’ambulanza per il giocatore classe 2002.

Tantissima preoccupazione per Fiorentina-Inter, attualmente sospesa al 18′ del primo tempo a causa dell’improvviso malore per Edoardo Bove. Partita immediatamente interrotta dall’arbitro per emergenza medica.

Fiorentina-Inter, partita sospesa: malore per Bove. La gara del Fanchi interrotta

Un malore improvviso quello che ha colpito Edoardo Bove, titolare dei Viola in Fiorentina-Inter. Il centrocampista ex Roma si è accasciato sul terreno di gioco del Franchi, destando subito grande ansia attorno ai compagni e agli avversari. Il classe 2002 è stato imemdiatamente trasportato in ambulanza dopo l’evento. La partita è stata al momento sospesa e con le due squadre rientrate negli spogliatoi.