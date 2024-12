Fiorentina-Inter, Bove vigile dopo il malore. Match rinviato

Giungono i primissimi aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista vittima di un improvviso malore al 18′ del primo tempo di Fiorentina-Inter e con la partita al momento sospesa al Franchi.

Attimi di grande preoccupazione dopo il malore occorso ad Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Il centrocampista classe 2002 dei Viola si è accasciato in campo perdendo i sensi e destando subito grande paura per le sue condizioni. Immediato l’intervento dello staff medico dei toscani e l’arrivo dell’ambulanza, che ha immediatamente trasportato il ragazzo in ospedale per gli accertamenti.

Fiorentina-Inter, Bove respira e ha ripreso conoscenza. Match ufficialmente rinviato

Una situazione di grande ansia che ha scosso il pubblico del Franchi e i giocatori in campo, che tra concitazione e agitazione hanno operato affinché ci fosse il tempestivo intervento per Bove.

Dai primissimi aggiornamenti il giocatore avrebbe ripreso conoscenza, è vigile e respira in modo autonomo. La partita intanto su decisione della Lega Serie A è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi a causa della delicata situazione per emergenza medica.