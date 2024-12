Fiorentina-Inter, quando il recupero? Due date possibili

Il peggio è fortunatamente passato. La grande paura e il grande spavento vissuti ieri nel primo tempo di Fiorentina-Inter con il malore occorso al centrocampista dei Viola Edoardo Bove, si è trasformato in sospiro di sollievo col passare delle ore. Il ragazzo sta bene ed è sotto osservazione all’ospedale Careggi di Firenze. Fiorentina-Inter è stata giustamente rinviata e ora si dovrà lavorare ad una data per il recupero.

Una domenica pomeriggio di grande preoccupazione per quello che è accaduto ad Edoardo Bove, il giovane centrocampista della Fiorentina che al minuto 18 della sfida contro l’Inter si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco perdendo i sensi. Immediato l’intervento dello staff medico e il trasferimento in ospedale, dove fortunatamente Bove si è poi mostrato cosciente e vigile. Il ragazzo è ora in sedazione farmacologica e sotto terapia intensiva, ma come detto ha ripreso conoscenza e dai primissimi esami sono stati esclusi danni al sistema nervoso e al sistema cardio respiratorio, come riportato dal comunicato ufficiale dei Viola.

Fiorentina-Inter, la possibile data per il recupero: ipotesi più probabile a febbraio 2025, ma c’è l’ostacolo play-off in Europa

Risolta nel migliore dei modi la principale e prioritaria questione sulle condizioni di Bove, il tema è quando recuperare Fiorentina-Inter, sospesa e poi rinviata ufficialmente per emergenza medica al 18′ della prima frazione di gioco. Non un obiettivo facile dato il fittissimo e pregno calendario di impegni delle due squadre, entrambe impegnate anche nelle competizioni europee con i nerazzurri in Champions League e con i Viola in Conference.

Impossibile recuperare la partita già nel mese di dicembre. Già troppe partite in programma per entrambe le formazioni, che saranno impegnate su tre fronti con Serie A, competizioni europee e l’inizio della Coppa Italia. Complicato anche il mese di gennaio, con i nerazzurri che all’inizio dell’anno saranno impegnati nella Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio e dovranno già recuperare la partita contro il Bologna di quella settimana, spostata al 15 gennaio. E che dovranno poi chiudere la Fase Campionato in Champions, con le partite contro Sparta Praga e Monaco rispettivamente il 22 e il 29 gennaio.

Possibile recupero dopo la sfida di ritorno del 9 febbraio o dopo la Juve. Ma serve evitare i play-off di Champions e Conference

Esclusi dicembre e gennaio, il mese candidato al recupero è quello di febbraio 2025. Lo slot di date più papabile è quello che va dalla settimana di domenica 9 febbraio (giorno della sfida di ritorno proprio contro la Fiorentina al Meazza) a domenica 16 febbraio (in programma Juventus-Inter). Oppure la settimana successiva tra il 16 febbraio e domenica 23 febbraio (Inter-Genoa).

A patto però che sia Inter che Fiorentina si qualifichino tra le migliori otto nelle rispettive competizioni europee, così da evitare il turno aggiuntivo di play-off (con gare di andata e ritorno) nelle coppe. Con i nerazzurri che sarebbero impegnati nello spareggio Champions nelle date 11-12 febbraio e 18-19 febbraio 2025 e la Fiorentina che giocherebbe in Conference giovedì 13 febbraio e giovedì 20 febbraio. Un’eventualità che ovviamente escluderebbe l’ipotesi precedente e che farebbe slittare ancora la partita.