Mondiale per club, ufficiale la fascia dell’Inter

Si avvicina a grandi passi l’arrivo del Mondiale per club 2025 (Coppa del Mondo per club FIFA 2025), la nuova e rinnovata competizione voluta dalla FIFA ed aperta per la prima volta a 32 squadre. Tra le qualificate per la Serie A (assieme alla Juventus) anche l’Inter, con i nerazzurri che oggi ha scoperto la sua fascia per il sorteggio del Mondiale per club che si terrà giovedì.

Una nuova competizione fortemente voluta dalla FIFA per rinnovare il format della vecchia Intercontinentale e del vecchio Mondiale per club, che ha destato un mix di curiosità e anche di proteste. 32 partecipanti da tutto il mondo e un format stile vecchia Champions League, con 8 gironi da quattro squadre e la fase ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Tanta attesa per il sorteggio di giovedì con l’Inter che è stata la prima italiana a qualificarsi alla competizione in virtù dei risultati nel ranking UEFA delle ultime stagioni. In attesa di capire quello che accadrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 15 luglio prossimi, in data odierna la FIFA ha diramato ufficialmente la composizione delle quattro fasce del sorteggio con cui sono stati divise le 32 qualificate al torneo.

L’Inter è stata inserita nella cossidetta Pot 2, vale a dire in seconda fascia. Questo vuol dire che la squadra di Simone Inzaghi non potrà essere sorteggiata contro squadre come Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo. I pericoli per i nerazzurri ma non solo arrivano soprattutto dal Pot 1, con la prima fascia composta da Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense: tutte possibili avversarie dell’Inter.

Tutte le fascie del mondiale per club

PRIMA FASCIA

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate Fluminense

SECONDA FASCIA

Chelsea, Borussia Dortmund, INTER, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

TERZA FASCIA

Al-Hilal, Ulsan Hyundai, Al Ahly, Wydad AC, Monterrey, Club Leon, Boca Juniors, Botafogo

QUARTA FASCIA

Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami