Inter, un 2025 di fuoco: da gennaio a marzo quasi 20 partite!

La squadra nerazzurra si prepara a tornare in campo contro il Parma, nel match in programma venerdì sera e che inaugura la quindicesima giornata di campionato. La formazione di Inzaghi cerca lo sprint di dicembre per macinare punti in campionato e con l’Inter che si prepara ad un 2025 veramente fitto di impegni tra tutte le competizioni.

Dopo il grande spavento vissuto in Fiorentina-Inter con il malore occorso ad Edoardo Bove e che ha portato al rinvio della partita, i nerazzurri mettono il focus sul prossimo impegno di campionato contro il Parma nel tentativo di tornare in scia al Napoli capolista e che ha allungato a +4 sull’Inter, pur con una partita in più. Una partita importante quella con i ducali, che dà inizio ad un mese di dicembre dove i nerazzurri cercheranno di massimizzare il possibile in campionato.

Inter, un inizio 2025 infernale per i nerazzurri: sicure 14 partite in 3 mesi per gli uomini di Inzaghi. E con un febbraio pieno di scontri diretti

Prima della fine dell’anno l’Inter sarà impegnata in 6 partite: 4 di campionato (contro Parma, Lazio, Como e Cagliari), una di Champions League contro il Bayer Leverkusen il 10 dicembre e una di Coppa Italia negli ottavi di finale contro l’Udinese il prossimo 19 dicembre. Un calendario fitto dove i nerazzurri saranno coinvolti in tutte le competizioni, ma che è nulla a confronto a quello che aspetta gli uomini di Inzaghi allo scoccare del 2025.

All’inizio del nuovo anno l’Inter sarà infatti impegnata in un vero e proprio tour de force su quattro competizioni diverse, e che potrebbe portare i Campioni d’Italia in carica a disputare quasi 20 partite nel giro di tre mesi tra gennaio e marzo 2025. Si inizia a partire dal 2 gennaio prossimo, quando l’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana da disputare in Arabia Saudita. Dovesse vincere e passare, i nerazzurri disputerebbero poi la Finale della competizione contro una tra Milan e Juventus.

Derby, doppia Fiorentina e Juve nelle prime due settimane di febbraio

Finito l’impegno in Supercoppa Italiana, i nerazzurri torneranno a giocare in campionato a partire dal 12 gennaio contro il Venezia, in un mese che vede altre cinque partite contro Bologna (recupero della diciannovesima di campionato il 15 gennaio), Empoli il 19, contro lo Sparta Praga il 22 in Champions, contro il Lecce il 26 e chiudere ancora in Champions League contro il Monaco il 29 gennaio. 8 partite potenziali in un mese per l’Inter, che vedrà probabilmente il peggio nel mese di febbraio.

Un febbraio letteralmente devastante per i nerazzurri, che inizia col botto con il Derby del 2 febbraio. La settimana successiva poi ci sarà lo scontro a San Siro contro la Fiorentina il 9 e poi la domenica dopo la trasferta allo Stadium contro la Juventus. I nerazzurri chiuderanno il mese il 23 al Meazza contro il Genoa.

“Chiuderà” per modo di dire, perché in questo lasso di tempo l’Inter dovrà fissare il recupero con la Fiorentina (che molto probabilmente andrà ad infilarsi tra la settimana 9-16 febbraio o 16-23), a patto però che entrambe le squadre si qualifichino tra le migliori otto nella classifica di Champions League e Conference League ed evitino così il turno di play off aggiiuntivo. Non è finita perché in caso l’Inter passasse gli ottavi di finale di Coppa Italia, a febbraio ci sarebbero i quarti di finale (contro la vincente di Lazio-Napoli) che si potrebbe giocare o subito dopo il Derby del 2 febbraio o dopo il Genoa ma prima del match di ritorno in campionato contro il Napoli del 2 marzo al Maradona. Ulteriori potenziali 6 partite nel mese di febbraio, che portano il totale possibile a 14 nei primi due mesi dell’anno.

Marzo si apre col big match col Napoli e con la “speranza” degli ottavi

E anche marzo rischia di non lasciare tregua ai nerazzurri, che inizieranno il mese con lo scontro diretto contro il Napoli del 2 marzo. Martedì 4 o mercoledì 5 marzo i nerazzurri poi potrebbero disputare l’andata degli ottavi di finale di Champions League (se passano tra le prime otto in classifica), poi match in casa il 9 marzo col Monza e ritorno Champions l’11 e il 12 marzo, pochi giorni prima di un altro big match contro l’Atalanta a Bergamo il 16 marzo prima della sosta delle Nazionali. E quindi altre cinque partite ravvicinate in due settimane e sommando al resto detto in precedenza potrebbero portare l’Inter a disputare un totale possibile di 19 partite dal 2 gennaio 2025 al 16 marzo 2025 e con i nerazzurri costretti quasi sempre a giocare ogni tre giorni.

Il possibile gennaio-marzo dell’Inter

02/01/2025; Inter-Atalanta (Semifinale della Supercoppa Italiana)

06/01/2025 * Finale della Supercoppa Italiana

12/01/2025 Venezia-Inter (20esima di Serie A)

15/01/2025 Inter-Bologna (recupero della 19esima di Serie A)

19/01/2025 Inter-Empoli (21esima giornata di Serie A)

22/01/2025 Sparta Praga-Inter (settima giornata della Champions League)

26/01/2025 Lecce-Inter (22esima giornata di Serie A)

29/01/2025 Inter-Moanco (ottava giornata della Champions League)

02/02/2025 Milan-Inter (23esima giornata di Serie A)

05/02/2025 *quarto di finale di Coppa Italia

09/02/2025 Inter-Fiorentina (24esima giornata di Serie A)

*recupero di Fiorentina-Inter (14esima giornata di Serie A)

16/02/2025 Juventus-Inter (25esima giornata di Serie A)

23/02/2025 Inter-Genoa (26esima giornata di Serie A)

02/03/2025 Napoli-Inter (27esima giornata di Serie A)

04-05/03 2025 * andata degli ottavi di finale di Champions League

09/03 /2025 Inter-Monza (28esima giornata di Serie A)

11-12/03 2025 *ritorno degli ottavi di finale di Champions League

16/03 /2025 Atalanta-Inter (29esima giornata di Serie A)