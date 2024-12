Inter, verso il Parma: due recuperi e un altro ancora in dubbio

Inter al lavoro in vista della partita contro il Parma, in programma venerdì alle 18:30 a San Siro e valida per la quindicesima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono ripartire dopo il rinvio del match con la Fiorentina, e tornare nella scia del Napoli, che ha provvisoriamente allungato a +4.

Dopo la grande paura e i momenti di altissima preoccupazione vissuti a Firenze con il malore occordo ad Edoardo Bove, l’Inter si prepara a tornare in campo dopo aver interrotto al 18′ del primo la partita contro i Viola di domenica scorsa. Anticipo per gli uomini di Simone Inzaghi, che al Meazza ospitano il Parma che nello scorso turno ha mandato KO la Lazio.

Inter, focus sul Parma: Carlos Augusto e Arnautovic recuperano. Più cautela per Acerbi. Uno sicuramente out

Al termine della passata giornata di campionato, l’Inter è scivolata al terzo posto a quota 28 punti, venendo sorpassata dall’Atalanta che si è presa il secondo posto a quota 31 e a-1 dalla vetta del Napoli. I nerazzurri devono riprendere il loro percorso e tornare in scia ai partenopei nonostante la partita in meno, e con la squadra di Antonio Conte che sarà impegnata domenica contro la Lazio.

Arrivano parziali buone notizie dall’allenamento odierno dei nerazzurri ad Appian Gentile, con Inzaghi che avrà a disposizione quasi tutta la rosa. Recuperati Carlos Augusto e Marko Arnautovic, con i due giocatori che oggi si sono allenati in gruppo col resto della squadra. Il terzino brasiliano ha risolto l’affaticamento alla gamba destra della scorsa settimana, mentre l’attaccante austriaco si era fermato ieri per un lieve risentimento.

Possibile recupero anche per Francesco Acerbi: il difensore classe 1988 ha quasi risolto in toto l’elongiazione ai flessori della coscia destra rimediata nella partita del 23 novembre scorso contro il Verona. Si procede con cautela, con il centrale che è più probabile che possa tornare convocato ma solo per la panchina. Sicuramente out invece Benjamin Pavard, col difensore francese che ne avrà almeno fino alla fine del mese dopo la distrazione muscolare al bicipite della coscia sinistra accusato contro il Lipsia in Champions.

La probabile formazione

Zero turnover per Simone Inzaghi, che non vuole perdere terreno in campionato e non pensa alla trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen e in programma martedì. Titolarissimi al netto delle assenze con il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez assieme a Thuram, con Inzaghi che andrà a confermare lo stesso 11 che aveva iniziato contro la Fiorentina.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.