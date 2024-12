Inter-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Venerdì sera alle 18:30 l’Inter ospita a San Siro il Parma nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. I nerazzurri al momento terzi in classifica e a-4 dal Napoli, vogliono tornare a ridosso della vetta battendo l’ostica squadra allenata da Fabio Pecchia. Le probabili formazioni di Inter-Parma e dove vederla in TV.

Sarà l’Inter ad aprire la quindicesima giornata di Serie A, con l’anticipo in programma venerdì e dove i nerazzurri se la dovranno vedere col Parma. Dopo il rinvio della sfida con la Fiorentina obbligato dal malore occorso al centrocampista dei Viola Edoardo Bove, la squadra di Inzaghi deve riprendere la sua corsa in campionato e colmare le distanze dal primo posto e da un Napoli che non si ferma.

Inter, le probabili formazioni e dove vederla: niente turnover e solo titolarissimi per Inzaghi. Ducali col talento di Man e la sorpresa Haj?

Seppur con una partita in meno, attualmente l’Inter è al terzo posto in classifica a quota 28 punti, a -3 dall’Atalanta seconda e a -4 dal primo posto del Napoli. Gli errori sono ridotti al minino e i nerazzurri non possono rallentare o fare passi falsi, anche in vista di un calendario fitto fino alla fine dell’anno e che dovrà poi dare la spinta per un inizio 2025 dove i nerazzurri saranno impegnati quasi ogni tre giorni. L’Inter ci arriva abbastanza bene a livello di organico, con Simone Inzaghi che ha recuperato Carlos Augusto e quasi sicuramente Francesco Acerbi e dovrà rinunciare al solo Benjamin Pavard.

Qualche defezione pesante in più per il Parma, che arriva a San Siro super motivato dalla vittoria casalinga contro la Lazio e che ha confermato come la squadra di Pecchia sia formazione molto fastidiosa per le big, avendo battuto ad inizio stagione anche il Milan e avendo fermato sul pari la Juventus. Ducali attualmente undicesimi a 15 punti in classifica.

Le probabili formazioni

Come detto un Inter quasi al completo e che è sicura di rinunciare al solo Pavard. Salvo sorprese, Mister Inzaghi dovrebbe confermare in toto la stessa formazione che aveva iniziato dall’inizio contro la Fiorentina. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il Parma deve rinunciare a giocatori importante come Adrian Bernabè (fuori fino a gennaio) e a Gabriel Charpentier, che ha rimediato la rottura del tendine d’Achille dopo la gara contro la Lazio. Out anche Kowalski, Circati e Osorio. Pecchia dovrebbe andare verso la conferma quasi totale dell’11 che ha trionfato contro i biancocelesti. 4-2-3-1 con Suzuki in porta, in difesa Valeri, Balogh, Delprato (che dovrebbe spostarsi da centrale al posto di Leoni) e con il suo ruolo a destra preso da Coulibaly. In mediana Sohm e Keita, in attacco Man, il classe 2005 Haj Mohamed e Cancellieri a supporto dell’unica punta Bonny.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Valeri, Balogh, Delprato, Coulibaly, Sohm, Keita, Man, Haj, Cancellieri, Bonny.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Parma è in programma venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà disponibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.