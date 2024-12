Mondiale per club 2025, gratis e in chiaro: ecco dove si vedrà

Uno dei grandi appuntamenti della prossima estate calcistica è sicuramente l’esordio del nuovo Mondiale per club 2025, la nuova competizione rinnovata allargata dalla FIFA e che prenderà il via negli Stati Uniti dal prossimo 13 giugno. Tra le 32 qualificate al torneo anche l’Inter, che domani nel sorteggio scoprirà le avversarie del girone.

Si avvicina a grandi passi uno degli eventi più attesi e curiosi del calendario calcistico. La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 che si terrà in America dal 13 giugno al 13 luglio 2025 e che per la prima volta vedrà la partecipazione di 32 squadre da tutto il mondo. Un format rinnovato rispetto al precedente Mondiale per club, con otto gironi composti da quattro squadre ciascuno e dove a qualificarsi saranno le prime due classificate che poi si sfideranno in un classico tabellone ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi.

Mondiale per club 2025, la competizione gratis e in chiaro su DAZN. L’emittente streaming trasmetterà tutte le partite del torneo

Domani alle 19:00 ci sarà un ulteriore tassello verso il Mondiale per club, con la composizione degli otto gironi e con l’Inter (inserita in seconda fascia) che scoprirà tre delle sue prime avversarie nel torneo. Uno dei problemi recenti che stava affrontando la FIFA in preparazione dell’evento, e che a non troppi mesi dall’inizio della competizione non c’era ancora nessun accordo sui diritti televisivi per la trasmissione del Mondiale per club.

Un nodo che ha finalmente trovato una risoluzione nella giornata odierna, con la piattaforma streaming DAZN che si è aggiduicata di diritti di trasmissione a livello mondiale ed esclusivo del Mondiale per club 2025. Non solo, il servizio on demand trasmetterà gratis e in chiaro tutte e 63 le partite dalla fase a gironi fino alla Finalissima.

Il comunicato

“DAZN sarà il broadcaster ufficiale ed esclusivo a livello globale del Mondiale per Club FIFA 2025. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno godersi ogni singolo match live, gratis e in esclusiva su DAZN“.