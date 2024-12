Inter-Parma: probabili formazioni, ballottaggi e pronostico (Photo by Paola Garbuioi/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter sfida il parma nell’anticipo della 15^ giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio sull’undici iniziale: ecco le probabili formazioni, tutti i ballottaggi e il pronostico.

Inter-Parma, le probabili formazioni e i ballottaggi

Simone Inzaghi pensa ai tanti incontri ravvicinati e a come preservare le energie dei suoi giocatori migliori, nella 15^ giornata di Serie A, però, non sembra intenzionato a procedere con il turnover. L’Inter scenderà in campo con il 3-5-2.

Davanti a Sommer, Bisseck e Bastoni partiranno come braccetti, mentre al centro della difesa De Vrij dovrebbe fare le veci dell’acciaccato Acerbi, ancora alle prese con l’infortunio. Sulla banda di destra prosegue il ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con il primo in vantaggio sul secondo, mentre Buchanan partirà sicuramente dalla panchina.

A sinistra confermato Dimarco, mentre in mezzo al campo Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, largo alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. Pecchia risponde con il consolidato 4-2-3-1.

Suzuki difenderà la porta dei Ducali, mentre la retroguardia sarà composta da Delprato, Balogh, Leoni e Valeri. In mezzo al campo ballottaggio tra Keita ed Estevez per affiancare Sohm. Sulla trequarti, Man è un sicuro titolare mentre Cancellieri e Haj si giocano il posto con Hernani e Mihaila. In avanti, l’unica punta sarà Bonny.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Pronostico di Inter-Parma

La 15^ giornata di Serie A si aprirà subito con una sfida che si preannuncia divertente. Il Parma gioca un calcio propositivo, volto all’attacco e cerca di sfruttare al meglio le qualità dei trequartisti. Si troverà ad affrontare però l’Inter, una vera e propria armata che deve vincere per tenere il passo del Napoli capolista. I nerazzurri avranno anche il vantaggio di giocare in casa e dunque, considerato tutto, secondo le maggiori agenzie di scommesse, partiranno favoriti.