Inter-Parma, scelto l’arbitro del match

I nerazzurri si preparano alla sfida in programma contro i ducali di domani sera alle 18:30 a San Siro, e valida per la quindicesima giornata di campionato. La formazione di Inzaghi vuole tornare a farsi sotto sulla scia del Napoli ma non deve sottovalutare la squadra di Pecchia, che ha già messo in crisi molte big.

Dopo la brutta e ansiogena esperienza vissuta in Fiorentina-Inter con il malore occorso al centrocampista dei Viola Edoardo Bove e che ha portato alla sospensione e poi al rinvio del match, i nerazzurri tornano in campo tra le mura di San Siro per riprendere la loro corsa verso i primi posti della classifica. Il Napoli capolista ha momentanteamente allungato a +4 e i Campioni d’Italia in carica sono stati sorpassati anche dall’Atalanta, con la Dea ora seconda da sola.

Inter-Parma, ecco l’arbitro della sfida: la partita del Meazza affidata a Rosario Abisso. Al VAR Pezzuto

Serve tornare a correre anche se la partita contro il Parma si preannuncia tutt’altro che facile. I ducali vengono dalla super vittoria per 3-1 contro la Lazio e in questo campionato hanno già dimostrato più volte di essere squadra ostica per le big, avendo battuto in casa anche il Milan e fermato sul pari la Juventus in trasferta. Salvo sorprese clamorose e senza troppi pensieri alla Champions, Inzaghi dovrebbe andare con la formazione tipo e anche con poche defezioni, a parte quella sicura di Benjamin Pavard.

Il match tra Inter e Parma e in programma domani a San Siro è stato affidato all’arbitro Rosario Abisso, alla sesta direzione stagionale in Serie A e alla prima con i nerazurri. Ad assisterlo al VAR il collega Ivano Pezzuto.

Gli arbitri degli anticipi della quindicesima. Atalanta-Milan a La Penna

INTER – PARMA Venerdì 06/12 h.18.30

ABISSO

ROSSI L. – CIPRIANI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN Venerdì 06/12 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI