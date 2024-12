Inter, verso il Parma: le ultime sulla formazione nerazzurra

Vigilia di campionato per l’Inter, che domani sera alle 18:30 a San Siro ospita il Parma nel match valevole per la quindicesima di campionato. Dopo il rinvio della gara con la Fiorentina, i nerazzurri (con una partita in meno) sono scivolati a -4 dalla vetta del Napoli e vogliono subito riprende la corsa. Le ultime sulla formazione nerazzurra verso Inter-Parma.

Quasi tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter, che dopo i particolari e preoccupanti momenti vissuti domenica scorsa a Firenze dopo il malore occorso al centrocampista dei toscani Edoardo Bove, si prepara ad aprire il quindicesimo turno di Serie A accogliendo a San Siro il Parma di Fabio Pecchia. Obiettivo dei nerazzurri è fare punti per tornare a mettere pressione al Napoli e all’Atalanta, che ha momentaneamente sorpassato la squadra di Inzaghi ed è seconda da sola.

Inter, focus sul Parma: Inzaghi verso la conferma totale dell’11 di Firenze. Out Pavard e Acerbi non dovrebbe recuperare. Ok Augusto

Inter che attualmente si trova a 28 punti in classifica al terzo posto, a -3 dall’Atalanta seconda e a -4 dal primo posto del Napoli. I Campioni d’Italia in carica hanno ovviamente una partita da recuperare, ma la missione è cercare di ridurre le distanze già a partire da domani e con la sfida ai ducali. Una partita che l’Inter non può sottovalutare non solo per motivi di classifica, ma anche per caratura dell’avversario.

Il Parma è una buonissima squadra, che pratica un calcio molto preciso ed efficace e in questo campionato ha spesso messo in crisi le grandi squadre. La formazione di Pecchia ha infatti battuto la Lazio in casa nella scorsa giornata come successo recente, ma anche superato il Milan e fermato sul pari la Juventus. E anche nei KO con le big (ad esempio con Napoli e Atalanta) ha comunque offerto prestazioni di livello.

La probabile formazione dei nerazzurri

Martedì sera c’è la Champions League contro il Bayer Leverkusen, ma il pensiero di Simone Inzaghi è tutto rivolto verso la sfida di domani. Salvo colpi di scena o forfait dell’ultima ora, il Mister nerazzurro dovrebbe confermare totalmente l’11 di partenza che ha iniziato contro la Fiorentina. Poche (seppur importanti) le assenze in casa Inter, che oltre a Pavard che rientrerà solo a fine dicembre non recupera nemmeno Francesco Acerbi, con il centrale italiano ancora alle prese con l’elongiazione ai flessori della coscia destra e che dovrebbe rivedersi in Europa. Completamente recuperato dall’affaticamento invece Carlos Augusto.

Inter che si dovrebbe schierare col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries (in netto vantaggio su Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco la ThuLa, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez a guidare la fase offensiva dei nerazzurri.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.