Mondiale per club 2025, ecco le avversarie dell’Inter

Oggi alle 19:00 a Miami si è tenuto il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per club 2025 (Coppa del mondo per club FIFA 2025), la nuova competizione voluta dalla FIFA e con un un rinnovato format e che si terrà negli Stati Uniti dal 13 giugno al 15 luglio 2025. Tra le 32 squadre qualificate anche l’Inter, con i nerazzurri che hanno scoperto le tre avversarie nella fase a gironi.

Tutto pronto per il primo passo verso Il Mondiale per club 2025 con la composizione degli otto gironi che daranno il via alla nuova competizione internazionale. Le 32 squadre (qualificate in base a vittorie e al Ranking delle rispettive federazioni nelle ultime quattro stagioni), saranno suddivise negli otto gruppi composti da quattro squadre ciascuno, e con un format molto simile al Mondiale classico: le prime due squadre di ogni girone si qualificano alla fase successiva, dove poi le 16 rimaste si affrontano in un tabellone dagli ottavi di finale fino alla Finalissima del 15 luglio. L’Inter è stata inserita nella Pot 2 del sorteggio assieme a Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo.

Mondiale per club, il sorteggio dei gironi: Inter nel gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. La Juve pesca il City

L‘Inter è stata sorteggiata nel Gruppo E assieme agli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. I nerazzurri esordiranno nel torneo contro il Monterrey, poi sfideranno la squadra nipponica e chiuderanno il girone con la partita contro i sudamericani. Già noto l’eventuale accoppiamento dell’ ottavo di finale, con l’Inter che andrà ad associarsi con le squadre del Gruppo F (prima del Gruppo E vs seconda del Gruppo F o seconda del Gruppo E vs prima del Gruppo F).

Sorteggio abbastanza fortunato anche per la Juventus, con i bianconeri che sono stati associati col Manchester City in prima fascia ma hanno poi pescato i marocchini del Wydad Casablanca e gli emiratini dell’Al-Ain.

Tutti i gruppi

GRUPPO A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

GRUPPO B

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

GRUPPO C

Bayern Monaco

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

GRUPPO D

Flamengo

Espérance Sportive de Tunisie

Chelsea

Club Leon

GRUPPO E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

INTER

GRUPPO F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns

GRUPPO G

Manchester City

Wydad AC

Al Ain

Juventus

GRUPPO H

Real Madrid

Al-Hilal

Pachuca

Salisburgo